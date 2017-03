Trên 100 xã, phường TP.HCM được công nhận an toàn bệnh dại

Bên cạnh đó, Cục Thú y cũng đã ra quyết định gia hạn công nhận 21 phường, xã TP.HCM là những địa phương an toàn bệnh dại. “Nếu tính lũy tiến từ năm 2008 đến 2013, TP.HCM đã có 102 xã, phường được công nhận an toàn bệnh dại. Trong đó, xã Tân Nhựt (huyện Bình Chánh) là địa phương thực hiện rất tốt công tác xây dựng an toàn bệnh dại trên chó, mèo” - ông Thảo nhận định.

Theo ông Mai Ngươn Khánh, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Nhựt, xã hiện có hơn 980 hộ nuôi chó, mèo với tổng đàn 1.940 con. Tất cả hộ nuôi chó, mèo đều thực hiện đăng ký với địa phương và được cấp phát sổ quản lý nuôi chó, mèo. “Hằng năm UBND xã triển khai tiêm phòng chính vụ cho chó, mèo từ tháng 3 đến tháng 5. Đồng thời tiêm phòng bổ sung vào những tháng còn lại nhằm đảm bảo 100% chó, mèo nuôi được tiêm. Mỗi năm UBND xã kết hợp Trạm Thú y huyện Bình Chánh kiểm tra mức độ bảo hộ bệnh dại trên đàn chó, mèo nhằm đánh giá tình hình dịch tễ, chủ động tiêm phòng bổ sung kịp thời” - ông Khánh cho biết.

TRẦN NGỌC