Trên 30 tuổi ít bị cúm

So sánh mẫu máu của một nhóm người tình nguyện ở miền Nam Trung Quốc và một nhóm kháng thể so sánh từ chín thể cúm đã xảy ra ở khu vực này trong thời gian 1968-2009. Phân tích kết quả so sánh, các nhà nghiên cứu nhận thấy tỉ lệ nhiễm cúm trung bình hằng năm của trẻ em sẽ giảm dần theo thời gian và người trưởng thành từ 30 tuổi trở lên chỉ nhiễm cúm trung bình hai lần trong mỗi 10 năm.

Theo TS Adam Kucharski tham gia nghiên cứu, ngoài trung bình hai lần thật sự nhiễm cúm trong 10 năm đó ra, người trưởng thành có thể vẫn mắc các bệnh có những triệu chứng giống cúm nhưng thật ra không phải cúm mà là do nhiễm các loại virus gây cảm như rhinovirus, coronavirus. Các triệu chứng giống nhau khiến họ thậm chí cũng không nhận biết được thời điểm nào họ bị cảm thông thường hay bị cúm thật sự.

Các nhà nghiên cứu cho rằng nguyên nhân của sự giảm đi này có thể do hệ thống miễn dịch của người trưởng thành đã phát triển mạnh dần theo thời gian và từ những lần nhiễm cúm thời niên thiếu.

ĐĂNG KHOA