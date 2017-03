Treo thưởng 1 tỉ đồng để ‘tìm’ người báo tin cho Thú y

Theo ông Thảo, thịt heo nái không kiểm dịch được thu mua mỗi ký độ khoảng 30.000 đồng nhưng khi “biến” thành thịt bò lại được bán với giá tròm trèm mỗi ký 140.000 đồng.

“Do lợi nhuận mang lại quá cao nên không ít người tìm mọi cách thực hiện hành vi trên. Thậm chí một đối tượng sau khi bị cơ quan chức năng bắt quả tang ngâm thịt heo nái trong hóa chất để “biến” thành thịt bò đã tuyên bố thưởng... 1 tỉ đồng cho người nào phát hiện được ai đã cung cấp thông tin cho Chi cục Thú y TP.HCM” -ông Thảo cho biết.

Cùng ngày, ông Khương Trần Phúc Nguyên, Trưởng phòng Thanh tra Chi cục Thú y TP.HCM, cho biết đã có kết quả kiểm định các mẫu thịt trâu nhập khẩu đông lạnh chưa qua kiểm dịch được kinh doanh tại cửa hàng trên đường Bùi Hữu Nghĩa (gần chợ Hòa Bình, quận 5) do ông Nguyễn Văn Suốt làm chủ. Kết quả năm mẫu thịt trâu nhiễm vi sinh, một mẫu bột trắng xác định là hàn the. “Hiện cơ quan chức năng đang lập biên bản xử phạt hành chính. Với hành vi sai phạm, ông Suốt có thể bị phạt trên 100 triệu đồng” -ông Nguyên nói.



Một trường hợp thịt heo nái ngâm hóa chất “biến” thành thịt bò bị cơ quan chức năng TP.HCM phát hiện.

Trước đó, ngày 15-4, Chi cục Thú y TP.HCM phối hợp Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an TP.HCM bất ngờ kiểm tra cửa hàng kinh doanh thịt của ông Suốt và phát hiện 1.045 kg thịt trâu Ấn Độ đông lạnh nhập khẩu và phụ phẩm bò không giấy chứng nhận kiểm dịch. Trong đó 250 kg thịt trâu đang ngâm nước, rã đông. Ông Suốt cho biết sau khi rã đông, thịt trâu được “tẩm” hóa chất thành thịt bò tươi để bán ra thị trường. Đoàn kiểm tra còn phát hiện 4,5 kg hàn the tại điểm kinh doanh. Ông Suốt khai hàn the dùng ướp xương để bán được lâu.