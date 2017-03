Trời nóng, bệnh nhân nhập viện gia tăng

Những dấu hiệu nên đưa trẻ vào bệnh viện ngay Theo dõi trẻ trong 10 đến 14 ngày và phải đưa đến BV ngay nếu có những triệu chứng sau đây: Trẻ ngủ li bì nhiều giờ liền, em bé không uống được, uống không nổi. Trẻ nhỏ hơn hai tháng tuổi bỏ bú và bú kém, tức lượng sữa chỉ được 1/2 so với ngày bình thường. Khi trẻ có những dấu hiệu khác như co giật, sốt cao 39oC liên tiếp hai, ba ngày mà không có xu hướng giảm nên đưa đi khám vì bên cạnh hô hấp nên cảnh giác một số bệnh khác vào mùa này như sốt xuất huyết. Nếu bé ho mà có dấu hiệu cảnh báo đặc biệt như ho ra máu, ho ra đàm đục, hôi, ho một tuần mà không có chiều hướng thuyên giảm thì nên đưa trẻ đi khám nhanh nhất có thể. _________________________________ Đối với trẻ sơ sinh cần chú ý làm thông thoáng mũi thường xuyên cho bé dễ thở, sử dụng thuốc theo đúng hướng dẫn của bác sĩ và tuyệt đối không làm dụng kháng sinh. Đối với phản xạ ho nhẹ, ho ít đối với trẻ là tốt, phản xạ này giúp trẻ tống đàm và các tác nhân gây bệnh ra ngoài, đường thở thông thoáng, vì vậy chỉ sử dụng thuốc ho khi bé ho quá nhiều. Đặc biệt nghiêm cấm sử dụng thuốc ho người lớn chia ra nhiều phần nhỏ cho trẻ, việc này rất nguy hiểm. BS CK2 TRẦN ANH TUẤN,

Trưởng khoa Hô hấp BV Nhi đồng 1