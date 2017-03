Tự chữa khỏi ung thư?

Nhiều người dân ở khắp nơi tìm đến nhờ ông chỉ cách chữa trị những căn bệnh tương tự. Tuy nhiên, người này có bị ung thư hay không? Bột cóc, sả và lá đu đủ có chữa được ung thư không? Phóng viên Pháp Luật TP.HCM đã tìm hiểu để làm rõ những thắc mắc trên.

Bác sĩ chạy, gia đình chuẩn bị lo hậu sự

Nhà của ông Ngô Ngọc Chạy (SN 1955) nằm trong một con hẻm thuộc khu phố 5, thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam (Bến Tre) gần đây luôn có khá đông người từ khắp các tỉnh, thành trong nước tìm đến. Khách tìm ông đa phần là người thân của các bệnh nhân bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, bác sĩ (BS) đã bó tay.

Trước cổng nhà ông Chạy, một người tên Q. cho hay đến để nhờ bác Chín Chạy chỉ cách chế biến món “thuốc” giúp người thân ở Bắc Giang chữa bệnh. “Ông Chạy đưa cho tôi miếng giấy in hơn chục dòng chỉ dẫn rất cặn kẽ mà không lấy tiền” - anh Q. nói. Theo lời ông Chạy, cuối tháng Chạp năm 2012, ông bị đau bụng dữ dội, bụng bị chướng hơi phình to, thường sốt về chiều, sụt cân… Đi BS tư, rồi BV huyện, BV tỉnh khám. Sau khi chụp CT, siêu âm và làm các xét nghiệm… kết quả bi đát: “K gan”. Bà Nguyễn Thị Mộng (vợ ông) liền bao xe cứu thương đưa ông lên BV Chợ Rẫy, TP.HCM. Sau hai tuần nằm điều trị, BV cho ông Chạy xuất viện với kết quả chẩn đoán: “K di căn gan, di căn phúc mạc, loét dạ dày tá tràng. Bướu tuyến ống dạ dày. Giãn tĩnh mạch F1. Nhiễm HP”. Vợ ông kể: “Lúc tui xin BV cho ổng về nhà, thể trạng của ổng rất yếu. Do không có BHYT, gia đình phải bán đất để có tiền chữa trị nhưng đành chấp nhận cái chết vì BV đã chạy. Đứa cháu là BS đang công tác tại TP.HCM xem bệnh án, đề nghị tui chuẩn bị lo hậu sự”.

Bài “thuốc” bột cóc, gốc sả và lá đu đủ

Ông Chạy phấn khởi đọc lại các chỉ số ghi chép để theo dõi diễn biến bệnh tật: Lúc chưa phát bệnh cân nặng 81 kg. Khi bệnh sụt xuống còn khoảng 45 kg. Hiện tại đã khỏi bệnh, tăng lên 64 kg. Vòng bụng lúc bị trướng to đo tới 114 cm, nay giảm xuống còn 88 cm.









Ông Ngô Ngọc Chạy đã khỏi bệnh, đang hướng dẫn cách chế biến bài “thuốc” cho anh Q. ở Bắc Giang. Và giấy ra viện của BV Chợ Rẫy (ngày 24-4-2013) kết luận ông Chạy bị ung thư gan di căn… Ảnh: T.PHÚC

Ông cho biết lúc cận kề cái chết, ông nhớ có lần đọc bài báo viết có người bệnh giống ông uống bột cóc thoát bệnh. Ông kêu vợ tìm mua con cóc mổ lấy mật cho ông uống mỗi ngày chín cái và uống trong vòng một tuần lễ. Sau đó ông kiên trì dùng bột cóc (chế biến bột cóc bằng cách để nguyên da, mổ ruột bỏ hết nội tạng, rồi dùng nồi đất rang cho cháy rồi tán nhuyễn). Mỗi ngày uống khoảng chín muỗng, chia làm ba lần.

Khoảng một tháng thấy cơ thể dần khỏe ra, rồi uống tiếp thêm tháng nữa, ông mới sực nhớ mình đã vượt qua gấp tám lần cái mốc BS phán: “Sống không quá bảy ngày”. Tuy nhiên, cái bụng của ông vẫn căng phồng, không xẹp. Một người quen chỉ cách dùng lá đu đủ vàng (vừa rụng xuống đất) và gốc cây sả (sao cho vàng), nấu nước uống đều đặn mỗi ngày cho xổ chất độc trong bụng.

Sau một tuần uống nước gốc sả nấu với lá đu đủ, bụng ông từ từ xẹp xuống. Ông Chạy còn đưa ra hai giấy ghi kết quả siêu âm của BS Võ Thanh Long (BV Đa khoa khu vực Cù Lao Minh, Bến Tre) trước và sau khi điều trị bằng bài “thuốc” trên để chứng minh ông đã khỏi bệnh, gan ổn định.

Ông Chạy cũng thừa nhận không phải ai áp dụng cách trị liệu của ông đều khỏi bệnh, nó còn tùy cơ địa và bệnh trạng của mọi người. Có người không kiên trì, uống một khoảng thời gian ngắn rồi thôi không uống nữa, sẽ không đạt được kết quả.

Chưa khẳng định ung thư di căn

Pháp Luật TP.HCM đã liên hệ với BV Chợ Rẫy để tìm hiểu bệnh án của ông Chín Chạy.

BS Phạm Thanh Việt, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, BV Chợ Rẫy, cho biết bệnh nhân Chạy nhập vào BV Chợ Rẫy ngày 26-2-2013 với những triệu chứng bụng to, ăn uống kém, thể trạng gầy. Các BS đã khám và thực hiện một số xét nghiệm cận lâm sàng. BS điều trị nghĩ nhiều nhất đến bệnh lý ung thư di căn gan, phúc mạc (khả năng xảy ra nhiều nhất) và chẩn đoán phân biệt với một số bệnh lý khác (ít khả năng xảy ra hơn). Tuy nhiên, để chẩn đoán chính xác là ung thư thì cần phải có kết quả giải phẫu bệnh lý xác định có tế bào ung thư. Nhưng bệnh nhân Chạy chưa có kết quả giải phẫu bệnh lý kết luận ung thư, thân nhân đã ký cam kết yêu cầu cho xuất viện về nhà, không đồng ý tiếp tục theo dõi. “Tại thời điểm cho bệnh nhân xuất viện, BS điều trị chưa đủ chứng cứ để khẳng định ung thư, nên vấn đề chẩn đoán bệnh tại thời điểm này vẫn là chẩn đoán sơ bộ” - BS Việt nói.

Một tháng sau, ngày 16-4-2013, bệnh nhân Chạy trở lại BV Chợ Rẫy cũng với các triệu chứng trên. BS điều trị đã thực hiện hội chẩn và cho rằng bệnh nhân cần phải được thực hiện thêm một số cận lâm sàng chuyên sâu hơn giúp chẩn đoán, xác định bệnh. Tuy nhiên, người nhà bệnh nhân tiếp tục ký cam kết yêu cầu cho về điều trị tại nhà. “Như vậy, qua hai lần nhập viện, thân nhân đều ký cam kết yêu cầu cho bệnh nhân xuất viện, chưa thể thực hiện các cận lâm sàng chuyên sâu hơn để giúp chẩn đoán xác định bệnh nên BV chưa thể khẳng định bệnh nhân bị ung thư di căn” - BS Việt cho biết.

Cũng theo BS Việt, qua trường hợp này, khoa Nội tiêu hóa cũng đã nghiêm túc rút kinh nghiệm một số vấn đề. Theo đó, việc viết chẩn đoán bệnh cho bệnh nhân, thay vì viết “chẩn đoán hình ảnh u gan đa ổ, nghĩ nhiều đến ung thư di căn gan, phúc mạc” thì viết “K (ung thư) di căn gan, phúc mạc…” làm bệnh nhân hiểu nhầm BV đã chẩn đoán xác định ung thư di căn gan, phúc mạc.

Các chuyên gia cho rằng ngành y tế Bến Tre và Bộ Y tế cần vào cuộc làm rõ, nếu phương pháp của ông Chín Chạy đúng, tốt thì nhân rộng, còn nếu không đúng thì cũng nên khuyến cáo cho người dân biết.