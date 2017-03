Tự đâm thấu tim vì buồn chuyện gia đình

Nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Long Khánh. Ảnh: NLĐ

Trước đó, BV Đa khoa khu vực Long Khánh tiếp nhận bệnh nhân C. trong tình trạng nhịp tim không ổn định, huyết áp tụt, mất nhiều máu do vết đâm xuyên qua phổi và tâm nhĩ trái. Sau hai tiếng phẫu thuật, bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Được biết do buồn chuyện gia đình nên bệnh nhân tự dùng dao đâm vào ngực.

Cùng ngày, BS Ngô Đức Đễ, Trưởng khoa Ngoại tổng quát, BV Đa khoa Đồng Nai, cho biết: Sau khi được các bác sĩ mổ cấp cứu khâu động mạch, bệnh nhân Lê Hoàng Huy (34 tuổi, Đồng Nai) đã qua cơn nguy kịch.

Trước đó, chiều 28-11, anh Huy được đưa đến BV Đa khoa Đồng Nai trong tình trạng bị choáng nặng, huyết áp tụt, máu chảy nhiều ở cổ vì bị người khác dùng dao đâm xuyên qua cổ.

T.NGỌC - T.DŨNG