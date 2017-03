Tự dùng kháng sinh khiến tình hình kháng thuốc thêm trầm trọng

Đây là sự kiện lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và sẽ được duy trì hằng năm. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên cho biết như trên tại hội thảo phát động tuần lễ truyền thông về phòng, chống kháng thuốc ngày 26-10 tại Hà Nội.

Bà Xuyên cho biết kháng thuốc đang là vấn đề toàn cầu, đặc biệt tại các nước đang phát triển. Mỗi năm trên thế giới có hàng trăm ngàn người chết do kháng thuốc và phải chi phí hàng trăm tỉ đôla để khắc phục tình trạng kháng thuốc. Trong đó, kháng kháng sinh khiến thời gian chữa trị kéo dài, nguy cơ tử vong cao, là mối đe dọa nghiêm trọng, một thách thức lớn đối với việc điều trị cho người bệnh.

Theo WHO, Việt Nam là nước có tỉ lệ kháng thuốc kháng sinh cao. Nguyên nhân là do sử dụng kháng sinh tùy tiện: Tự mua kháng sinh; tự điều trị không cần toa thuốc. WHO lấy khẩu hiệu “Không hành động hôm nay, ngày mai không thuốc chữa” để kêu gọi các nước cùng chung tay phòng, chống kháng thuốc.

DUY KHÁNH