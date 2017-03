Tử vong sau nửa giờ nhập viện điều trị hen phế quản

Nhiều người nhà bệnh nhân tập trung tại bệnh viện yêu cầu làm rõ nguyên nhân.

Theo TTXVN, người nhà chị An cho biết họ đưa chị vào bệnh viện khoảng 4 giờ sáng cùng ngày để điều trị bệnh hen phế quản vì chị cảm thấy tức ngực, khó thở. Lúc đến bệnh viện, chị được kíp bác sĩ, nhân viên y tế trực tại đây xử lý đo huyết áp, truyền và tiêm thuốc.

Sau đó, chồng chị trở về nhà lấy nước, khi quay lại phòng cấp cứu thì thấy mọi người đang hô hấp cho chị An. Lúc đó chị An bị chảy máu ở vùng mũi, miệng; bụng có dấu hiệu bị trướng, cánh tay truyền thuốc và toàn thân tím tái. Khi hỏi thì được trả lời là do bệnh lý.