‘Tuyên chiến’ với bò bơm nước!

Đưa cơ sở Năm Xuân vào “tầm ngắm” Cơ sở giết mổ Năm Xuân (xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa) cũng nhiều lần bị lập biên bản hoãn giết mổ trâu, bò vì nghi bơm nước. Theo ông Nguyễn Trường Vũ, từ ngày 27-11 đến 15-12-2014, trạm đã lập 11 biên bản hoãn giết mổ 98 con trâu, bò (chết 24 con) có hiện tượng bất thường nghi bơm nước tại cơ sở này. Cơ quan thú y đã phạt hai trường hợp vi phạm này với số tiền 5 triệu đồng. Không dừng tại đó, tháng 4-2015, Trạm Thú y huyện Thủ Thừa tiếp tục lập chín biên bản hoãn giết mổ 78 con trâu, bò (chết 11 con) có hiện tượng bất thường nghi bơm nước. Rồi trong ba ngày 1, 4 và 13-5, thêm ba biên bản hoãn giết mổ 25 con trâu, bò (chết hai con) cũng với lý do như trên. “Tình hình bơm nước trâu, bò hiện nay tại cơ sở giết mổ Năm Xuân diễn biến cũng rất phức tạp và nghiêm trọng. Các thương lái tìm mọi cách đối phó cơ quan thú y, thậm chí mua chuộc cán bộ thú y” - ông Vũ nói. Cơ sở Huỳnh Thảo (huyện Thủ Thừa, Long An) mỗi ngày giết mổ khoảng 30 con bò. Thịt bò đa phần đưa lên TP.HCM tiêu thụ, một ít còn lại tiêu thụ ở chợ Tân An (Long An). Ngoài tạm ngưng kiểm dịch, kiểm soát giết mổ từ ngày 21-5 tại cơ sở Huỳnh Thảo, Chi cục Thú y tỉnh Long An còn thông báo đến chi cục thú y các tỉnh, thành phố biển số xe của một số phương tiện vận chuyển sản phẩm động vật từ cơ sở Huỳnh Thảo để phối hợp giám sát. Cụ thể đó là các xe mang biển số: 51C-458.74, 57L-6650, 51C-332.79, 51C-444.62