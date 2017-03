Ung thư ngày càng nhiều

Theo một báo cáo của Cơ quan Nghiên cứu về Ung thư Quốc tế (IARC thuộc Tổ chức Y tế thế giới - WHO) công bố vào ngày Ung thư thế giới năm nay 4-2, đến năm 2030, số ca ung thư mới hằng năm sẽ tăng thêm 50% so với hiện tại (21,6 triệu ca mỗi năm so với 14 triệu ca ung thư mới trong năm 2012).