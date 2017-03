Ung thư: phát hiện sớm để cứu mình

Điều trị bệnh ung thư cho bệnh nhân bằng máy xạ trị gia tốc thẳng

Từ đâu nên nỗi?

Năng kiểm tra sức khỏe toàn diện

Bảy triệu chứng báo động ung thư gồm:

Theo GS Chấn Hùng, khi thấy sự thay đổi sức khỏe trong người mà không rõ nguyên nhân, hoặc thấy một triệu chứng rất thông thường nhưng dai dẳng, không đau đớn thì nên đi khám. Mà phải khám sớm. Cũng đừng phát hoảng vì phần lớn không phải ung thư, ngay cả bị ung thư mà chịu khám sớm thì rất có cơ may khỏi bệnh.Ung thư phổi 90% do hút thuốc lá. Khói thuốc chứa 65 chất sinh ung thư và nó lẻn vào tận các gen trong tế bào, đến 15-20 năm sau ung thư mới xuất đầu lộ diện. Cứ 100.000 đàn ông thì 30-40 người mắc ung thư phổi mỗi năm. Còn ở nước ta, phụ nữ ít hút thuốc mà ung thư phổi cũng cao xấp xỉ 1/3 đàn ông. Tại sao? Vì chồng hút thì vợ hít khói. Khói thuốc còn gây nhiều ung thư khác: miệng, thanh quản, thực quản - là nơi “khói thuốc ve vuốt“, còn ung thư tụy tạng, bọng đái, vú, cổ tử cung - là do các chất độc trong khói thuốc theo máu mà tới.Có đến khoảng 30% ung thư là do thức ăn và cách ăn. Như ăn mặn quá, ăn thường xuyên các món ướp mặn để dành như khô, mắm, rau cải muối dưa, cà pháo mắm tôm, kim chi... cộng với vi khuẩn Helicobacter Pylori (HP) làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày. Ăn theo kiểu Tây: thịt hun khói, nhiều mỡ, nhiều thịt, ít rau quả, thiếu vận động, táo bón - tăng nguy cơ ung thư ruột già. Các thức ăn nhanh và nước ngọt khiến dễ béo phì - nguy cơ của nhiều loại ung thư.Các tác nhân sinh học (virus và vi khuẩn) gây ung thư như virus HBV (virus viêm gan B), HCV (virus viêm gan C) gây ra ung thư gan, virus HPV gây ung thư cổ tử cung, vi khuẩn HP gây viêm loét dạ dày lâu ngày có thể thành ung thư dạ dày. GS Chấn Hùng nhấn mạnh: virus vào cơ thể người âm thầm hoạt động 10-15 năm sau gây ung thư. Bạn cần biết để tránh lây nhiễm virus chứ không phải ung thư lây.Cần kiểm tra sức khỏe toàn diện khoảng ba năm/lần ở lứa tuổi 20-40 và mỗi năm/lần nếu trên 40 tuổi. Để phòng ung thư cổ tử cung, phụ nữ đã lập gia đình hoặc đã có quan hệ tình dục nên đi thử tế bào (xét nghiệm Pap) hằng năm. Về ung thư vú, phụ nữ tuổi 20-39 nên tự khám vú hằng tháng và đi khám (kèm siêu âm) ngực mỗi năm một lần. Tuổi từ 40 trở lên cũng kiểm tra ngực như trên và nếu có điều kiện nên chụp nhũ ảnh 1-2 năm/lần.Tuyến giáp: kiểm tra cùng lúc với siêu âm khám sức khỏe định kỳ hằng năm. Có bướu giáp dạng hột nên kiểm tra bằng siêu âm. Nếu bác sĩ thấy cần thì cho thử tế bào FNA.Ruột già (đại tràng và trực tràng): tuổi từ 50 trở lên nên làm một trong các xét nghiệm sau: tìm máu trong phân hằng năm và nội soi đại tràng sigma mỗi ba năm. Nội soi ruột già mỗi 5-10 năm.Tuyến tiền liệt: từ tuổi 50 đàn ông nên thử dấu hiệu sinh học PSA ba năm/lần kèm thăm khám trực tràng bằng ngón tay.Phổi: đàn ông trên 40 tuổi có nguy cơ cao (nghiện thuốc lá nặng trên 10 năm) nên chụp phim phổi 1-2 năm/lần.Gan: từ tuổi 40 có nguy cơ cao (nhiễm siêu vi) nên đi khám, siêu âm bụng 2-3 năm/lần. Có người thân bị ung thư gan thì cả nhà nên xét nghiệm viêm gan siêu vi B, C để tiêm ngừa hoặc điều trị khi cần.Dạ dày: từ tuổi 40, có bệnh sử viêm loét dạ dày nên được nội soi 3-5 năm/lần, kèm thử tìm vi khuẩn HP và chụp dạ dày có cản quang.1/ Có sự thay đổi thói quen của ruột và bọng đái (như đi tiểu xáo trộn)2/ Một chỗ lở loét không chịu lành.3/ Chảy máu hoặc tiết dịch (ứa nước, ứa chất nhờn hoặc máu) bất thường4/ Một chỗ dày lên hoặc một cục u ở vú hoặc nơi nào đó trong cơ thể.5/ Ăn không tiêu hoặc nuốt khó.6/ Có thay đổi rõ ở “mụn ruồi duyên“.7/ Ho dai dẳng hoặc khàn tiếng (ung thư phổi, ung thư lưỡi, ung thư thanh quản do hút thuốc lá).