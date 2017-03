Uống rượu ngâm cây rừng, hai người thiệt mạng

Theo người nhà nạn nhân, trưa 8-12, gia đình bà Đinh Thị Chấp mời ông Đinh Văn Giâng đến làm lễ cúng đầy tháng cho cháu ngoại của bà Chấp. Bà Chấp và ông Giâng cùng uống “rượu phép” do bà Chấp ngâm từ thân, rễ, lá cây rừng chưa rõ là cây gì. Ngay sau khi uống rượu, hai người đều bị vã mồ hôi, nôn ói rồi rơi vào hôn mê sâu.

Theo Trung tâm Y tế huyện An Lão, hai người được đưa đến cấp cứu tại trung tâm này trong tình trạng hôn mê sâu, toàn thân tím tái, không mạch, không huyết áp, ngưng tim... 30 phút sau khi nhập viện, bà Chấp tử vong. Do ngộ độc quá nặng, ông Giâng được chuyển đến BV Đa khoa khu vực Bồng Sơn nhưng cũng không qua khỏi.

Sáng nay, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Bình Định đến huyện An Lão, thu nhận các mẫu rượu ngâm để xét nghiệm, xác định nguyên nhân vụ ngộ độc. Trước đó, chiều 8-12, cán bộ Trung tấm Y tế huyện An Lão đã đến nhà bà Đinh Thị Chấp niêm phong toàn bộ số rượu ngâm. Theo Trung tấm Y tế huyện An Lão, gia đình bà Chấp đã ngâm rượu với nhiều thân, rễ, lá cắt nhỏ, chưa xác định loại cây. Toàn bộ hũ rượu đều có màu đỏ.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, đầu năm 2012, tại xã Ân Tín, huyện Hoài Ân (Bình Định), một người chết, 17 người phải nhập viện cấp cứu sau khi uống rượu ngâm với cây ba kích tại một đám giỗ.