Ưu tiên con công nhân, người có thu nhập thấp

Theo đó, TP yêu cầu đề án cần đánh giá kỹ thực trạng giáo dục mầm non (GDMN) trên địa bàn TP, xác định đối tượng ưu tiên chăm lo là trẻ mầm non con công nhân, người lao động có thu nhập thấp. Từ đó đưa ra hướng đào tạo, nhu cầu, số lượng giáo viên có đủ chuyên môn, phẩm chất để nuôi dạy trẻ. Đồng thời, rà soát thực trạng các trường lớp mầm non ngoài công lập, các nhóm trẻ gia đình trên địa bàn TP để có giải pháp hỗ trợ, hướng dẫn thủ tục tạo điều kiện cho các cơ sở nâng cấp cơ sở vật chất, được cấp phép hoạt động, không để xảy ra tình trạng đáng tiếc như thời gian qua.

GIANG THANH