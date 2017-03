Vaccine dịch vụ tiếp tục khan hiếm đến hết năm 2016

Ngày 6-11, Bộ Y tế đã đưa ra những thông tin liên quan đến tiêm vaccine Quinvaxem trong chương trình tiêm chủng mở rộng.

Theo Bộ Y tế, hiện nay nguồn cung ứng các vaccine dịch vụ trên thế giới và tại Việt Nam rất khó khăn, không có để sử dụng ngay cả trong tiêm dịch vụ.

Nguyên nhân của thực trạng này do các hãng dược phẩm thay đổi quy trình công nghệ, địa điểm và kế hoạch sản xuất… Vì vậy cần nhiều thời gian hơn trước mới có thể đưa được sản phẩm ra thị trường kể từ lúc được đặt hàng.

Chính vì thế các nhà sản xuất không ưu tiên cung ứng cho các nước chưa đưa vaccine này vào tiêm chủng mở rộng, mà chỉ cung cấp cho các nước đã đặt hàng với số lượng lớn từ mấy năm trước.



Bộ Y tế cho biết vaccine dịch vụ sẽ tiếp tục khan hiếm đến hết năm 2016. Ảnh: HUY HÀ

Trước những ý kiến cho rằng cần phải thay thế vaccine Quinvaxem sử dụng trong Chương trình tiêm chủng mở rộng vì không an toàn cho trẻ, thường xuyên xảy ra các phản ứng sau khi tiêm. Trong khi đó vaccine có chứa thành phần ho gà vô bào Infanrix Hexa (6 trong 1) hoặc Pentaxim (5 trong 1) tiêm dịch vụ là tuyệt đối an toàn. Bộ Y tế khẳng định không có loại vaccine nào là an toàn 100%, vì bất kỳ loại vaccine nào cũng có tỉ lệ phản ứng nhất định. Không ai dám khẳng định loại vaccine mới thay thế khi được triển khai sẽ không xảy ra tai biến nặng.

Việc thay thế vaccine cần phải dựa trên các bằng chứng khoa học. Không thể cứ xảy ra trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng là thay thế ngay loại vaccine đang sử dụng.

Việc thay thế vaccine cần phải tìm hiểu rõ vấn đề an toàn tiêm chủng, tính sinh miễn dịch của loại vaccine dự kiến thay thế. Tiếp đó là nguồn cung ứng vaccine, nguồn tài chính bảo đảm...

Việc thay thế vaccine Quinvaxem bằng vaccine phối hợp chứa thành phần ho gà vô bào cũng đã được đặt ra, tuy nhiên điều đó không hề dễ dàng.

Bộ Y tế sẽ xem xét các giải pháp thay thế vaccine Quinvaxem khi có đủ bằng chứng khoa học và có nguồn cung ứng đủ vaccine thế hệ mới, đảm bảo nguồn tài chính, trong đó sử dụng vaccine an toàn, hiệu quả đặt lên hàng đầu.

Bộ Y tế đồng thời cũng nghiêm cấm tất cả hành vi lợi dụng việc khan hiếm vaccine để trục lợi, đồng thời khuyến cáo người dân không nên sử dụng nguồn hàng trôi nổi (nếu có) vì không bảo đảm chất lượng, giá thành cao.