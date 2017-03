Viêm loét bộ phận sinh dục sau khi dùng thuốc trị gout

Cần được can thiệp, điều trị sớm Nguyên nhân gây ra Steven Johnson bao gồm bốn nhóm. Một là chủ yếu do dị ứng thuốc (thuốc kháng sinh, thuốc chống co giật, thuốc điều trị gout, thuốc kháng viêm giảm đau, vaccine...). Hai là do nhiễm trùng, nhiễm siêu vi (herpex, coxsakies, influeza, virus viêm gan, Epsein - Barr virus, enterovirus, liên cầu nhóm A…). Ba là do bệnh lý ác tính, còn lại là do vô căn.

Đặc điểm lâm sàng của bệnh bao gồm các triệu chứng ở toàn thân như sốt, mệt mỏi, ho, viêm họng, đau khớp, nôn ói, tiêu chảy... Trường hợp nặng có thể thay đổi ý thức, lơ mơ, hôn mê. Các triệu chứng ở da niêm như các hồng ban đa dạng ở da, niêm mạc, nhiều mụn nước, bóng nước, có nhiều chỗ trượt và hoại tử da. Tính đến thời điểm hiện tại, phòng khám Dị ứng - miễn dịch lâm sàng BV ĐH Y Dược TP.HCM đã tiếp nhận nhiều trường hợp người bệnh bị Steven Johnson, đa số là do bị dị ứng thuốc như thuốc kháng sinh, thuốc chống co giật, thuốc điều trị gout,… Trong đó, một số trường hợp do dị ứng với các loại sản phẩm mỹ phẩm như kem trộn làm trắng da. Việc điều trị cho hội chứng Steven Johnson giống như điều trị cho một người bệnh bỏng vì Steven Johnson gây ra tình trạng hoại tử da nặng nề, đe dọa tử vong. Người bệnh cần được can thiệp điều trị sớm bằng các phương pháp như điều trị nâng đỡ như bồi hoàn đầy đủ nước và điện giải, kiểm soát tình trạng nhiễm trùng, chăm sóc vùng da và niêm mạc bị trượt, hoại tử, ngoài ra còn điều trị bằng các thuốc corticoide, ức chế miễn dịch, Globulin miễn dịch truyền tĩnh mạch,… Những người bệnh bị Steven Johnson đều cần phải nhập viện theo dõi chặt chẽ. Sau khi tình trạng đã ổn định, cần tìm ra nguyên nhân. Đối với những trường hợp bị dị ứng thuốc, cần xác định loại thuốc bị dị ứng và sau khi xuất viện bác sĩ cần tư vấn cho người bệnh tuyệt đối không được sử dụng lại loại đã gây dị ứng.