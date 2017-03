Viên uống bổ sung canxi gây hại cho tim?

Canxi được biết là có lợi cho sức khỏe của xương nên nhiều người chú ý uống thêm thuốc bổ sung chất này, nghĩ rằng càng nhiều càng tốt. Nhưng nghiên cứu cho thấy rằng lượng canxi trong cơ thể vượt quá mức có thể gây hại cho tim và hệ thống mạch máu.

Khoảng chừng 43% người Mỹ trưởng thành vẫn uống thuốc bổ sung canxi và hơn nửa số phụ nữ trên 60 tuổi dùng thuốc canxi chống loãng xương.

Nhưng trong nghiên cứu mới đây, các nhà khoa học đã xem xét dữ liệu kiểm tra y khoa trong 10 năm của hơn 2.700 người trưởng thành được theo dõi bệnh tim, tuổi 45-85. Họ được hỏi về chế độ ăn hằng ngày và loại thuốc bổ sung họ dùng, sau đó họ được quét CT để đo lường mức độ vôi hóa động mạch, đây là một yếu tố gây hại cho tim.

Sau khi xem xét các yếu tố khác như học vấn, thể dục, trọng lượng, nghiên cứu cho thấy người thuộc 1/5 số uống nhiều canxi nhất từ bất kể nguồn nào, giảm 27% nguy cơ bệnh tim so với 1/5 xếp cuối.

Tuy nhiên, khi xem xét đến nguồn cung cấp chất từ thuốc hay thực phẩm thì người dùng thuốc bổ sung canxi tăng đáng kể nguy cơ tích tụ mảng bám trong mạch máu, cũng như nguy cơ bị bệnh tim so với người không dùng thuốc.

Nhưng dù thuốc canxi có khả năng là nguy cơ cho tim, thực phẩm giàu canxi lại thậm chí có thể bảo vệ tim. Các thực phẩm này bao gồm sữa, sản phẩm từ sữa, rau cải, cam và đậu…

Có sự khác biệt trong cách cơ thể sử dụng và phản ứng với những chất được cung cấp từ thuốc bổ sung chứ không qua đường thực phẩm. Có thể do thuốc chứa muối canxi, hoặc có thể do uống một lượng quá lớn một lúc khiến cơ thể không thể chuyển hóa kịp. Do đó, bệnh nhân cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thuốc bổ sung canxi lâu dài.

Nghiên cứu trước cũng cho thấy thừa canxi, đặc biệt từ thuốc, có khả năng tăng nguy cơ sỏi thận.