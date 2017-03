Việt Nam chưa có bệnh nhân nhiễm Ebola

Ngày 12-8, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về dịch sốt xuất huyết Ebola do Bộ Y tế tổ chức tại Hà Nội, PGS-TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), cho biết số ca nhiễm và tử vong liên tục gia tăng. Tại Việt Nam và các nước châu Á đến nay chưa phát hiện trường hợp nào mắc bệnh Ebola. “Đây là dịch bệnh nguy hiểm, tỉ lệ tử vong lên đến 90%. Vì vậy cần chủ động phòng tránh nhưng cũng không gây hoang mang trong nhân dân” - ông Phu nói.

Theo dõi chặt động vật qua biên giới

Theo ông Phu, Bộ Y tế đã yêu cầu áp dụng tờ khai y tế tại các cửa khẩu đường thủy, đường bộ và hàng không với tất cả hành khách trở về từ Tây Phi. “Khách từ vùng dịch về thì được dẫn tới cơ quan kiểm dịch để kiểm tra. Sau khi làm tờ khai sẽ có phân loại, nếu không bị sốt hoặc có triệu chứng nghi ngờ thì được về. Tuy nhiên, chúng tôi tiếp tục giám sát, nếu sau 21 ngày mà khách có những triệu chứng nhiễm virus Ebola thì được đưa vào khu vực điều trị cách ly ngay” - ông Phu nói. Theo ông Phu, nếu hành khách không phải đến từ bốn nước Tây Phi nhưng nếu qua máy đo thân nhiệt từ xa thấy có nghi ngờ thì cũng phải kiểm tra.

Về khả năng lây bệnh qua động vật nhập khẩu, ông Phu cho biết động vật từ Tây Phi về không nhiều. Tuy nhiên, Bộ NN&PTNT cho biết sẽ theo dõi chặt chẽ việc kiểm dịch động vật, thực phẩm thịt qua đường biên giới.

Trước sự việc mạng xã hội lan truyền tin đồn có bệnh nhân nhiễm Ebola đang điều trị tại BV Bạch Mai (Hà Nội), ông Trần Đắc Phu khẳng định Việt Nam chưa có bệnh nhân nào nhiễm bệnh này.

Hành khách được đo thân nhiệt khi đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất sáng 12-8. Ảnh: TÙNG SƠN

Hỗ trợ Việt Nam kỹ thuật, sinh phẩm xét nghiệm

PGS-TS Nguyễn Văn Kính, Giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết hiện đã có hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh Ebola. Theo ông Kính, hiện nay cả thế giới mới chỉ có chín phòng xét nghiệm có độ an toàn được phép làm xét nghiệm virus Ebola. Do đó khi có nghi ngờ phải tiến hành cách ly người bệnh ngay và lấy bệnh phẩm, trước mắt là gửi về Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và Viện Pasteur TP.HCM, từ đó sẽ gửi mẫu bệnh phẩm tới phòng xét nghiệm chuẩn trên thế giới. Tuy nhiên, ông Trần Đắc Phu cho biết Bộ Y tế đang thương lượng với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để thực hiện xét nghiệm tại Việt Nam. Bộ Y tế đang phối hợp với WHO, Trung tâm Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (USCDC) để các tổ chức này hỗ trợ về kỹ thuật, sinh phẩm xét nghiệm.

TP.HCM sẵn sàng dập dịch

Sáng 12-8, lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch Ebola của Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế đặt tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Ông Nguyễn Văn Sáu, Giám đốc trung tâm, cho biết mỗi ngày có khoảng 100 chuyến bay quốc tế đến với khoảng 20.000-30.000 người.

Từ ngày 11-8, trung tâm đã bắt đầu cho lập tờ khai y tế đối với những người đến từ vùng có dịch Ebola. Được biết mỗi ngày sân bay Tân Sơn Nhất có ba chuyến đến từ khu vực Trung Đông với trung bình 750 hành khách. “Đối với trường hợp nghi nhiễm bệnh Ebola, bên cạnh việc người bệnh được cách ly đưa về BV Bệnh Nhiệt đới lấy mẫu gửi Viện Pasteur TP xét nghiệm thì không khí, bàn ghế, khu vực sân bay cũng được khử khuẩn. Hiện trung tâm đã chuẩn bị đầy đủ hóa chất và trang thiết bị để phát hiện, cách ly bệnh nhân” - ông Sáu nói.

Sau khi kiểm tra, ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, nhận xét Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế đã triển khai khá đầy đủ các biện pháp phòng ngừa như kế hoạch của ngành y tế. Ông Hưng chỉ đạo Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế báo cáo nhanh mỗi ngày có bao nhiêu người từ vùng dịch về và gửi danh sách về cho giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP giám sát. Khi có trường hợp nghi ngờ thì phải báo cáo ngay cho Sở Y tế.

Ý thức phòng bệnh ở “phố Tây” khá cao

Ngày 12-8, tại khu “phố Tây” (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM), bà Châu Thị Kim Hoa, chủ nhà nghỉ Hải (217/9 Đề Thám, phường Phạm Ngũ Lão), cho biết thường theo dõi thông tin liên quan bệnh Ebola qua báo đài, Internet… và hết sức cảnh giác bệnh này. “Khách lưu trú phải vào sổ sách. Tôi đặc biệt chú ý khách đến từ châu Phi. Tuy nhiên, từ lâu không thấy khách đến từ các nước châu Phi. Đối với khách Tây nói chung, khi phát hiện họ có các biểu hiện khác thường như sốt, đau đầu, buồn nôn… thì tôi khuyên đi bệnh viện. Nếu họ không đi, tôi báo chính quyền địa phương xử lý” - bà Hoa cho biết.

Tại khách sạn Lý (84/24 Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão), bà Nguyễn Thị Lý, chủ khách sạn, đang theo dõi dịch bệnh Ebola trên tivi. Bà Lý cho biết khách du lịch nước ngoài mùa này giảm hẳn, còn khách châu Phi hầu như không thấy đến thuê phòng. Nói về bệnh Ebola, bà Lý tỏ ra khá rành rọt. Bà kể vanh vách từng chi tiết biểu hiện của bệnh, cách phòng ngừa.

Ông Lê Thanh Tuấn, Chủ tịch UBND phường Phạm Ngũ Lão (quận 1), cho biết bình quân mỗi tháng có 400-600 khách nước ngoài lưu trú trên địa bàn. UBND phường tổ chức tuyên truyền các biện pháp phòng, chống Ebola đến các tổ dân phố, các hộ kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn. “Chúng tôi cũng khuyến cáo các hộ kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn khi phát hiện khách có biểu hiện bất thường thì báo cho UBND hoặc trạm y tế phường ngay” - ông Tuấn cho biết.

H.HÀ - D.TÍNH - T.NGỌC