Việt Nam có tỉ lệ nhiễm viêm gan B cao trên thế giới

ThS Nguyễn Trung Cấp, BV Bệnh Nhiệt đới trung ương (Hà Nội), cho biết như vậy tại buổi tập huấn về bệnh truyền nhiễm mới đây.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), mỗi năm ở nước ta có gần hàng triệu người tử vong do ung thư gan.

BS Cấp cho biết, người mẹ viêm gan mãn tính không được điều trị sẽ lây truyền viêm gan B sang cho con tới 90%. Hàng năm Việt Nam có khoảng 54.000 trẻ sơ sinh bị lây nhiễm virus viêm gan B. Ít nhất 1/3 trong số đó tiến triển thành ung thư gan hoặc sơ gan.

Đối với viêm gan C, ước tính số người viêm gan C ở nước ta từ 2-4 triệu người. Virus viêm gan C là nguyên nhân của 20% trường hợp viêm gan cấp, 70% của viêm gan mãn tính, 40% của xơ gan cấp giai đoạn cuối, 60% của ung thư tế bào gan và 30% trường hợp phải ghép gan. “Viêm gan C chưa có vaccine, khi nhiễm dễ thành viêm gan mãn tính nên khó kiểm soát trong cộng đồng” – ông Cấp nói.

Theo ông Cấp, mỗi liệu trình điều trị bệnh nhân viêm gan B hoặc viêm gan C trung bình cần 100-200 triệu đồng/năm, chưa kể các xét nghiệm có chi phí lớn như xét nghiệm tải lượng virus. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của BHYT và các hãng dược phẩm, đến nay bệnh nhân viêm gan ở nước ta chỉ còn phải chi trả gần một nửa tiền thuốc.