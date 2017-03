VN đứng thứ hai thế giới về ung thư do phát hiện trễ

Đó là một trong nhiều vấn đề được nêu ra tại buổi nói chuyện về chủ đề “Lợi ích của việc kiểm tra sức khỏe định kỳ, đặc biệt là kiểm tra vitamin D” do Công ty TNHH Roche Việt Nam tổ chức ngày 2-11.

BS Võ Xuân Sơn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Phòng khám quốc tế EXSON, cho biết theo thống kê ung thư của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Mỹ có số người mắc ung thư cao gấp ba lần nước ta. Tuy nhiên, số lượng người chết vì ung thư ở Mỹ lại khá thấp, chỉ chiếm 38,7%. Và số người sống năm năm sau ung thư gấp gần ba lần so với số mắc mới của nước Mỹ. Còn đối với Việt Nam, số người mắc ung thư thấp, chỉ 1/3 so với họ nhưng số người chết chiếm tới 75,8%. Con số còn sống được tiếp năm năm chỉ đạt 1,7 lần so với số mắc mới. Do đó dẫn đến Việt Nam đứng thứ hai bảng xếp hạng ung thư thế giới.

“Ngoài các bệnh do ung thư, tại Việt Nam có rất nhiều bệnh có tỉ lệ tử vong cao, trong đó nguyên nhân gây tử vong và có tỉ lệ tử vong nhiều nhất là do đột quỵ chiếm 21,7%, tiếp đó là thiếu máu cơ tim chiếm 7%, thứ ba là bệnh phổi tắc nghẽn chiếm gần 5%. Hầu hết các bệnh được phát hiện ở giai đoạn cuối, khó chẩn đoán và đa phần theo thói quen của người dân Việt Nam là không đi khám định kỳ” - BS Sơn nói.

Các chuyên gia đưa ra khuyến cáo để hạn chế bệnh tật và chủ động trước nhiều căn bệnh, người dân nên đi khám sức khỏe định kỳ để có cơ hội phát hiện sớm, có điều kiện chữa trị tốt hơn, có điều kiện sống thọ hơn.