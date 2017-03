Vỡ khối thai suýt chết mới tá hỏa biết mình có thai

Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cho biết nơi đây vừa tiếp nhận bệnh nhân L.C (32 tuổi), chị L.C bị vỡ khối thai trong bụng dẫn đến tụt huyết áp, thiếu máu não... Tuy nhiên bệnh nhân vẫn không hề hay biết mình đã mang thai ngoài tử cung.

Ban đầu, chị C than tiểu gắt và nặng tức vùng bụng dưới, xuất hiện tình trạng choáng váng, muốn xỉu. Theo lời mách bảo của người bạn, chị tới tiệm thuốc tây mua thuốc trị nhiễm trùng tiểu nhưng sau khi uống thuốc thấy bệnh tình có vẻ trầm trọng hơn.

Sau đó, chị C. đến bệnh viện (BV) Đại học Y Dược TP.HCM thăm khám, các bác sĩ nghi ngờ chị C bị thai ngoài tử cung, có khả năng đã vỡ khối thai vào trong ổ bụng làm máu ứ đọng, kích thích đường tiểu, gây các triệu chứng giống nhiễm trùng đường tiểu. Ê kíp cấp cứu nhanh chóng tiến hành truyền dịch, thực hiện xét nghiệm máu và siêu âm cấp cứu tại giường bệnh để xác định chẩn đoán.

Chưa đầy 20 phút sau, khi người nhà còn chưa kịp đến, chị C. đã được chuyển khẩn cấp lên phòng mổ do các bác sĩ chẩn đoán là thai ngoài tử vung vỡ. Chị C. được phẫu thuật nội soi cầm máu bởi các bác sĩ chuyên khoa Phụ sản của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.

May mắn hơn chị C, chị M (19 tuổi), sinh viên năm hai của một trường đại học sau khi ăn sinh nhật bạn về thì bị đau bụng kèm tiêu phân nước nhiều lần. Đi khám, chị được y tế cho thuốc điều trị rối loạn tiêu hóa nhưng qua một ngày triệu chứng không thuyên giảm, phải vào cấp cứu khi đã gần 2 giờ sáng.

Do kinh nguyệt không đều nên chị M không biết mình có trễ kinh hay không? Nhưng chị khẳng định mình không thể có thai vì luôn uống thuốc ngừa thai khẩn cấp đầy đủ. Qua thăm khám và siêu âm cấp cứu tại giường, các bác sĩ phát hiện chị bị thai ngoài tử cung. Nhưng do khối thai chưa vỡ và còn nhỏ nên chị được nhập viện và điều trị nội khoa bằng thuốc mà không cần phải phẫu thuật.

Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Viết Hậu (BV Đại học Y Dược TP.HCM), thai ngoài tử cung là tình trạng trứng đã thụ tinh làm tổ ngoài tử cung, thường gặp ở vị trí vòi trứng và có khi ngay cả trong ổ bụng. Xác suất khoảng 10 - 12 trường hợp trên 1.000 trường hợp mang thai.



Thai ngoài tử cung rất khó nhận biết nếu không để ý. Ảnh minh họa

Thông thường thai ngoài tử cung xảy ra khi có sự cản trở trứng thụ tinh từ vòi trứng vào buồng tử cung làm tổ. Tình trạng này thường do viêm nhiễm vòi trứng, viêm nhiễm vùng chậu, khối u chèn ép vòi trứng. Việc nạo phá thai nhiều lần hay thường xuyên dùng các loại viên tránh thai khẩn cấp cũng là những lý do góp phần bệnh này dễ xuất hiện hơn.



Theo sự diễn biến sinh lý tự nhiên, nếu mang thai bình thường, việc phát triển của khối thai làm tăng lượng máu nuôi đến vùng chậu giúp khối thai phát triển tốt. Nhưng nếu thai nằm ngoài buồng tử cung, sự phát triển mạch máu này trở nên bất lợi khi khối thai vỡ ra gây mất máu nhanh chóng, gây tụt huyết áp trầm trọng, choáng váng, ngất xỉu. Nếu không cứu chữa kịp thời bằng phẫu thuật cầm máu (đôi khi vừa truyền máu vừa phẫu thuật) sẽ dẫn đến người bệnh bị hôn mê, suy chức năng tất cả các cơ quan trong cơ thể và tử vong.

Điều đáng lưu ý ở đây là người bệnh hoàn toàn không có triệu chứng điển hình của thai ngoài tử cung, dễ nhầm lẫn với sinh lý bình thường. Việc chủ quan của người bệnh sẽ dẫn đến những biến chứng nguy hiểm của bệnh lý này.

Tam chứng kinh điển (ba triệu chứng đồng thời) của mang thai ngoài tử cung là trễ kinh, đau bụng và ra huyết. Tuy nhiên các triệu chứng này không phải lúc nào cũng biểu hiện đầy đủ và rõ ràng ở người bệnh.

Cũng theo bác sĩ Hậu, việc sử dụng các phương tiện hiện đại tại chỗ, ngay khi người bệnh vừa đến bệnh viện như siêu âm cấp cứu tại giường giúp chẩn đoán chính xác và nhanh chóng các bệnh lý cần phẫu thuật khẩn cấp của ngoại khoa và sản phụ khoa. Điều này hạn chế đến mức thấp nhất các biến chứng do phẫu thuật chậm trễ gây ra, nâng cao khả năng cứu sống và chữa lành bệnh ngay cả với các bệnh lý hiểm nghèo. “Trung bình mỗi tháng chúng tôi tiếp nhận chẩn đoán và phẫu thuật khoảng 8 - 10 trường hợp tương tự” – bác sĩ Hậu cho biết thêm.