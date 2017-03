Vụ 2 trẻ nghi bị tiêm thuốc độc: Người mẹ xin về nhà chờ chết

Người mẹ có dấu hiệu không bình thường

PV trao đổi với người mẹ hai trẻ bị nghi tiêm thuốc độc. Chiều 2-12, phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM đã đến thị trấn Ngãi Giao (thuộc huyện Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu) để xác minh thông tin về chị Nguyễn Thị Bé Đào. Tại đây, sau khi tra cứu, Công an thị trấn Ngãi Giao đã xác định được người tên Nguyễn Thị Bé Đào (ngụ ấp Phú Giáo 2, thị trấn Ngãi Giao) có thân nhân là chồng, hai con như phản ánh. Sáng 3-12, Công an huyện Châu Đức và PC45 - Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã làm việc với chị Đào và cho về nhà. Tiếp xúc với chúng tôi, chị Đào vẫn một mực khẳng định không cho con uống thuốc gì. Chị Đào kể hơn 10 năm lấy chồng và sinh sống tại An Giang, chị nhiều lần bị chồng đánh đập. Vì bức xúc, uất ức nhiều chuyện nên chị đã đưa con về nhà mẹ tại Châu Đức sinh sống. Trong khi trò chuyện, nhiều lần chị Đào tỏ thái độ rất gay gắt, có khi tự nói chuyện và khóc một mình. Người thân của chị Đào và hàng xóm kể thời gian gần đây Đào có biểu hiện không kiểm soát được bản thân, dùng cây đánh vào đầu con trai gây chảy máu rất nhiều nhưng khi được hỏi thì Đào bảo đó là chuyện bình thường và cứ tự cười một mình. Đôi lúc, Đào tự nói nhảm nếu chết ba mẹ con sẽ cùng chết. Chị Đào nói với chúng tôi: “Em biết mình sắp chết. Bác sĩ đã cho về. Em không cho con uống thuốc gì hết. Mọi người tìm quanh vườn cũng không thấy gì đâu. Em không muốn ăn uống, không muốn đi đâu, ở nhà chờ chết”. Chiều 3-12, bà Ngô Thị Bê - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết Đào đến điều trị tại trung tâm sáng 2-12, được chẩn đoán vàng da, viêm phổi, vượt quá khả năng điều trị của trung tâm. Trung tâm đề nghị chuyển lên điều trị tại tuyến tỉnh nhưng người nhà của Đào đã ký giấy tờ xin không chuyển viện mà về nhà. Việc Đào có bị nhiễm thuốc diệt cỏ Paraquat hay không BV tuyến huyện không thể xét nghiệm ra. TRÙNG KHÁNH - HOÀNG TUYẾT Can thiệp sớm mới có cơ may cứu sống Thuốc diệt cỏ nhóm Paraquat độc tính rất cao. Nếu bệnh nhân nhập viện sớm trong những giờ đầu sau khi bị ngộ độc sẽ được thay huyết tương hoặc lọc máu với than hoạt tính để loại bỏ độc chất thì mới có cơ may cứu sống. Nếu can thiệp trễ thì độc tính vào máu, gây xơ phổi, đây là yếu tố quyết định sự sống còn. Ở các gia đình, nếu phát hiện người nào uống thuốc này thì phải nhanh chóng móc họng cho ói càng nhiều càng tốt và đưa đến cơ sở y tế gần nhất để rửa dạ dày và kết hợp cho uống chất kết dính với độc chất như đất sét… sau đó chuyển lên tuyến trên. TS-BS PHẠM VĂN QUANG, Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực và Chống độc BV Nhi đồng 1