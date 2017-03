Vụ ba trẻ sơ sinh chết là do tiêm nhầm thuốc

Ông Lợi cho biết Công an tỉnh Quảng Trị sẽ tiến hành họp báo trong thời gian tới để thông báo kết quả điều tra ban đầu vụ án trên. Theo nguồn tin riêng, y tá Nguyễn Thị Thuận đã tiêm nhầm cho ba trẻ sơ sinh bằng loại thuốc dành cho sản phụ khi sinh.

Trước đó, ngày 20-7-2003, tại BV Đa khoa Hướng Hóa, BS Lê Thị Kim Phượng và y tá Nguyễn Thị Thuận là người trực tiếp khám và tiêm vaccine viêm gan B dẫn đến ba trẻ sơ sinh trên tử vong. Tháng 10-2013, Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính. Ngày 26-3, Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt tạm giam bốn tháng y tá Nguyễn Thị Thuận.

VIẾT LONG