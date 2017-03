Vụ bé gái hôn mê sau khi ngã ở nhà trẻ: Chuyển hồ sơ sang công an

Liên quan đến vụ cháu Nông Ngọc Minh Thư (1 tuổi, ngụ khu phố 4, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) bị chấn thương sọ não dẫn đến teo não sau khi bị ngã tại nhà trẻ “chui” của bà Nguyễn Thị Lan Trinh (48 tuổi, ngụ ấp ông Hường, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai).

Sáng 2-6, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Thanh Thơ, trưởng Công an xã Thiện Tân cho biết công an xã Thiện Tân đã hoàn tất hồ sơ ban đầu và vừa chuyển toàn bộ hồ sơ lên Công an huyện Vĩnh Cửu để xử lý theo thẩm quyền.





Cháu Thư được chữa trị tại Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai. Ảnh: Tiến Dũng.

Cũng theo ông Thơ, lý do công an xã chuyển hồ sơ lên công an huyện xử lý là sau khi mời các bên liên quan lên làm việc thì công an xã Thiện Tân nhận thấy vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp cần phải chuyển hồ sơ lên đội điều tra tổng hợp Công an huyện Vĩnh cửu để điều tra làm rõ. “Hơn nữa để biết được nguyên nhân gây ra chấn thương của cháu Thư thì đội nghiệp vụ của công an huyện mới điều tra làm rõ được”, ông Thơ cho biết thêm.

Trước đó, như Pháp Luật Tp.HCM đã đưa tin, vào khoảng 17 giờ ngày 27-3, chị Thương (mẹ cháu Thư) nhận được điện thoại của bà Trinh thông báo con mình bị trúng gió, uống sữa vào là ói. Nghe vậy, chị Thương vội vàng xin nghỉ làm xin về sớm đến nhà bà Trinh kiểm tra.

Khi chị Thương đến nơi thì thấy cháu Thư đã bị hôn mê không biết gì nữa. Ngay lập tức chị Thủy gọi người nhà đến cùng đưa cháu Thư đến Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai cấp cứu.





Giấy chứng nhận chấn thương của cháu Thư. Ảnh: Tiến Dũng.

Tại đây, sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán cháu Thư bị chấn thương sọ não, máu tụ dưới màng cứng thái dương đỉnh phải phẫu thuật mổ sọ lấy máu tụ. Sau đó cháu Thư được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM để tiến hành phẫu thuật. Tuy nhiên, sau khi điều trị được hai tháng, cháu Thư vẫn chưa tỉnh nên Bệnh viện Nhi đồng 2 chuyển ngược bé về Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai để tiếp tục theo dõi.

Theo bác sĩ Phạm Đông Đoài, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình - bỏng thuộc Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, cho biết hiện các dấu hiện sự sống của cháu Thư đã ổn định. Tuy nhiên di chứng để lại do cháu bị chấn thương sọ não là rất nặng nề. Cụ thể là tri giác không phục hồi hoàn toàn, đút cháo thì ăn nhưng không nhận biết được mọi vật xung quanh. Ngoài ra cơ quan vận động của cháu cũng không phục hồi, không thể đi lại được.

Trong khi đó giấy chứng nhận thương tích của Bệnh viện nhi đồng 2 (TP.HCM) ghi rõ tình trạng thương tích hiện nay của cháu Thư là: lơ mơ, không tiếp xúc. Gồng duỗi tay chân tư thế mất não, di chứng não. Teo hai bán cầu não.

Chị Thương cũng cho biết thêm, sau khi hỏi lại bà Trinh về tình trạng của cháu Thư, bà Trinh thừa nhận cháu có bị té sau khi ăn nhưng không làm sao. Tuy nhiên, anh Nông Quang Trung, bố của cháu Thư cho rằng bà Trinh nói không trung thực. Vì bà Trinh nói cháu bị té ngửa nhưng ở dương thái dương phải cháu có một vết xước dài khoảng 5cm và một vết bầm to bằng đầu ngón tay cái.

“Bác sĩ chẩn đoán cháu bị chấn thương ở bán cầu não trái chứ không phải bị phía sau. Hơn nữa nếu té cháu ngồi bị ngửa thì không thể bị nặng như thế được. Tôi nghĩ cháu phải có lực gì tác động vào thì mới bị chấn thương như thế. Do vậy tôi đề nghi cơ quan chức năng làm rõ”, anh Trung đề nghị.