Vụ bệnh nhân bị cắt chân: Bệnh viện chỉ đồng ý hỗ trợ 150 triệu đồng

Tại buổi làm việc, BV chỉ đồng ý hỗ trợ cho anh Lâm 150 triệu đồng để chuyển đổi nghề nghiệp, hỗ trợ gắn chân giả tốt (loại dành cho thương binh) của BV Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP.HCM.



Đại diện ban giám đốc BV Chấn thương Chỉnh hỉnh TP.HCM làm việc với gia đình bệnh nhân Lê Hoàng Lâm. Ảnh: CTV

Bên cạnh đó, BV Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM cũng thông báo rằng hiện BS Trần Chí Khôi (người chẩn đoán không chính xác bệnh tình của anh Lâm) vẫn đang làm việc bình thường.



Tuy nhiên, gia đình anh Lê Hoàng Lâm không đồng ý với mức bồi thường trên và nói sẽ khiếu nại lên Bộ Y tế. Còn nếu thỏa thuận không thành sẽ khởi kiện ra tòa.

Như Pháp Luật TP.HCM từng thông tin, ngày 21-6, anh Lâm bị ngã xe máy làm chân phải bị sưng phù, đau nhức nên được người dân chở đến BV huyện Mộc Hóa cấp cứu. Sau đó anh Lâm được chuyển lên BV Đa khoa Long An. Do chân anh Lâm ngày càng sưng to và đau hơn nên gia đình quyết định chuyển thẳng lên BV Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM.

Khoảng 23 giờ ngày 21-6, anh Lâm được đưa tới BV Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM trong tình trạng tay còn gắn dây truyền nước biển. BS Khôi là người trực tiếp khám đã chỉ định chụp X-quang và kết luận: “Chấn thương phần mềm gối phải”, sau đó kê toa thuốc, cho anh Lâm xuất viện và hẹn một tuần sau tái khám.

Về nhà chưa được ba ngày, chân anh Lâm không cử động được, bị mất cảm giác ở bàn chân phải nên anh quay lại BV Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM. Lúc này BV chuyển anh Lâm sang BV Chợ Rẫy.



Bác sĩ sai sót trong chẩn đoán bệnh tình, hậu quả anh Lê Hoàng Lâm bị cắt chân phải. Ảnh: QV

BV Chợ Rẫy kết luận anh Lâm bị hoại tử chân phải, tắc động mạch khoeo chân phải, chấn thương khớp gối phải cần phẫu thuật gấp, cắt cụt 1/3 dưới đùi phải để tránh nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử, đe dọa về tính mạng.



Hội đồng chuyên môn Sở Y tế TP.HCM kết luận: BV đánh giá chưa đầy đủ tình trạng tổn thương vùng gối dẫn đến chưa tiên lượng được diễn biến phức tạp của tổn thương động mạch khoeo, xác định nguyên nhân sai sót chuyên môn trong quá trình chăm sóc, xử trí và điều trị…

Cũng theo Hội đồng chuyên môn, về khách quan thì đây là tình trạng tổn thương ít gặp, đã được xử trí tuyến trước (gây tê, nắn trật khớp gối và cố định) làm các triệu chứng lâm sàng không còn điển hình, thêm vào đó không nhận được giấy chuyển viện của tuyến trước. Còn về nguyên nhân chủ quan dẫn tới sự việc là do kinh nghiệm còn hạn chế trong chẩn đoán và xử trí trường hợp khó.

Từ đó, anh Lâm đề nghị BV Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM cần nghiêm túc nhìn nhận sai sót chuyên môn của BS Trần Chí Khôi, đồng thời yêu cầu BV bồi thường 818 triệu đồng gồm: Chi phí gắn chân giả, chi phí khám chữa bệnh, chuyển đổi nghề nghiệp, tổn thất về tinh thần…