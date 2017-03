Vụ BV hết thuốc: Chi 8,5 tỉ đồng mua thuốc ‘chữa cháy’

“Hiện tại trong 17 danh mục thuốc đã có 13 danh mục được bổ sung để kịp thời khắc phục tình trạng thiếu thuốc triền miên thời gian qua” - ông Chiến nói.

Như Pháp Luật TP.HCM phản ánh, gần nửa năm qua, tại BV Đa khoa Long An xảy ra tình trạng thiếu thuốc điều trị nên nhiều bệnh nhân phải chuyển viện gây tốn kém và phiền hà cho người dân. Nguyên nhân chủ yếu theo Sở Y tế tỉnh Long An là do dự trù thuốc của ngành bị BHXH tỉnh cắt. Còn BHXH thì nói đây là lỗi chung của cả Sở Y tế lẫn BHXH nên cả hai sẽ cùng bàn bạc để giải quyết.

HOÀNG NAM