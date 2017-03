Vụ hàng chục học sinh nhập viện sau bữa ăn: Không thấy dấu hiệu thực phẩm thiếu an toàn

Một số sai phạm của Công ty Phú Nhật Hào Từ kết quả xác minh nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm và tổng hợp kết quả thanh tra an toàn thực phẩm 18 trường học, Chi cục ATVSTP tỉnh Bình Dương nhận định nguyên liệu thực phẩm Công ty Phú Nhật Hào cung cấp cho các bếp ăn trường học trên địa bàn tỉnh có nguồn gốc đảm bảo an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, chi cục cũng phát hiện một số hành vi sai phạm của Công ty Phú Nhật Hào như vận chuyển, kinh doanh sản phẩm động vật thuộc diện phải kiểm dịch mà không có giấy chứng nhận kiểm dịch. Vận chuyển chung thực phẩm với các loại hàng hóa khác gây nguy cơ ô nhiễm. Không có biện pháp ngăn ngừa côn trùng. Bên cạnh đó, công ty chưa thực hiện việc khám sức khỏe định kỳ đầy đủ, cập nhật kiến thức an toàn thực phẩm, trang bị trang phục bảo hộ đầy đủ cho nhân viên khi tham gia chế biến thức ăn. Không cần giấy chứng nhận ATTP Trụ sở của Công ty Phú Nhật Hào chỉ là nơi giao dịch, không nấu nướng, không sơ chế thực phẩm nên không thuộc diện phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATVSTP. Thế nhưng có ý kiến cho rằng mặc dù không nấu nướng, không sơ chế thực phẩm nhưng công ty bắt buộc phải có giấy chứng nhận ATVSTP. BS Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP tỉnh Bình Dương, khẳng định nếu không nấu nướng tại chỗ thì không cần giấy chứng nhận đủ điều kiện ATVSTP.