Vụ nguyên chủ tịch xã nổ súng bắn vợ: Chưa thể mổ lấy đầu đạn trong người vợ

Hiện sức khỏe bà Phương đang yếu và tinh thần vẫn đang hoảng sợ. Trong người bà Phương đang bị gần 10 mảnh đạn chì găm vào, gây đau nhức. Tuy nhiên các BS chưa thể mổ gắp các mảnh đầu đạn chì ra được.

Theo các BS, việc mổ gắp các mảnh đạn chì ra rất khó khăn và có khi gây thâm nguy hiểm tính mạng của bệnh nhân, bởi mảnh đạn chì nhỏ, nhọn lại nhiều nên rất khó tìm, lấy ra.





Bà Ven Thị Phương đang nằm cấp cứu, điều trị tại BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đắc Lam

Hiện con và người thân của vợ chồng bà Phương đang tích cực chăm sóc bà tại giường bệnh.

Như Pháp Luật TP HCM đã đưa tin, chiều 16-3, do mâu thuẫn trong gia đình, ông Xeo Phò Bún (51 tuổi, nguyên chủ tịch UBND xã Bảo Thắng) – chồng bà Phương, lôi súng ra đe dọa vợ. Sau tiếng súng nổ, bà Phương trúng đạn, bị thương nặng, được người thân và người dân đưa đi BV cấp cứu. Còn ông Bún đóng cửa lại cố thủ trong nhà của gia đình.

Ông Phó Thắng, Trưởng Công an xã Bảo Thắng cho biết: Trước tình thế ông Bún có súng mà cố thủ trong nhà, đe dọa bắn ai đến gần, công an xã đã phải báo cáo lên công an huyện. Do con đường từ trung tâm thị trấn Hòa Bình (huyện Kỳ Sơn) vào xã Bảo Thắng khó đi, bốn cán bộ, chiến sĩ công an huyện phải vượt đường một tiếng đồng hồ mới vào được đến bản Thà Lạng.

Tuy nhiên sau nhiều giờ thuyết phục, ông Bún vẫn cố thủ trong nhà, tay cầm khẩu súng tự chế. Do lúc này trời tối, nên việc xác định vị trí ông Bún và tước khẩu súng rất khó khăn. Cho đến 2g sáng ngày 17-3, Công an xã Bảo Thắng và Công an huyện Kỳ Sơn bắt giữ được ông Bún và tước khẩu súng tự chế.

Ông Cụt Thanh Hoài, Chủ tịch UBND xã Bảo Thắng cho biết thêm: “Ông Bún từng làm chủ tịch UBND xã Bảo Thắng nhiệm kỳ 2005-2010. Thời gian gần đây, ông Bún hay hay xỉn dẫn đến không làm chủ được hành vi của mình, quấy rối và cả chế tạo súng. Có lần chúng tôi đã tịch thu súng và khuyên ngăn không được sản xuất súng tự chế”.

Hiện Cơ quan công an huyện Kỳ Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Bún về tội giết người.