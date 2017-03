Vụ nhân viên tự cắt chân: Bệnh rất dễ lặp lại

Liên quan đến vụ anh PDK, nhân viên BV Đa khoa quận Cái Răng (TP Cần Thơ), “bỗng nhiên” mất phần chân trái từ khớp gối trở xuống mới đây. Công an TP.HCM đã chính thức xác nhận anh K. bị mắc chứng bệnh rối loạn nhận dạng toàn diện cơ thể (có biểu hiện giống như ngáo đá) khiến người bệnh muốn cắt tay, chân của mình. Đây được xem là một bệnh lý tâm thần phức tạp. Các bác sĩ nhận định những người mắc bệnh này rất dễ có hành động lặp lại tương tự.

Với chứng rối loạn nhận dạng toàn vẹn cơ thể (còn gọi là BIID - Body integrity identity disorder), BS CKII Lâm Hiếu Minh, chuyên khoa Tâm thần, Phòng khám Chăm sóc giảm nhẹ và tâm lý, BV ĐH Y Dược, phân tích có nhiều nguyên nhân thúc đẩy một người tự cắt cụt chi hoặc một bộ phận trên cơ thể mình, trong đó có các nguyên nhân của bệnh lý tâm thần.

Trong đó, nguyên nhân bệnh lý tâm thần thường gặp nhất là do bệnh tâm thần phân liệt, các rối loạn loạn thần. Trong lúc có hoang tưởng và ảo giác, người bệnh có thể có suy nghĩ và hành vi cắt cụt chi (có trường hợp tự cắt bộ phận sinh dục hoặc các cơ quan giác quan) vì nghĩ nó không thuộc về mình hoặc do ảo thanh sai khiến. Ngoài ra, có thể do các bệnh lý tâm thần khác, trong đó có rối loạn nhận dạng toàn vẹn cơ thể.

Rối loạn nhận dạng toàn vẹn cơ thể có thuật ngữ y học là Xenomelia. Tuy nhiên, đây là bệnh lý còn nhiều tranh cãi trong giới y học, trong sách phân loại bệnh tật quốc tế ICD 10 của Tổ chức Y tế T hế giới không ghi nhận rối loạn này như là một bệnh lý riêng biệt.

Trong bệnh lý này, một người có suy nghĩ cưỡng bức là một hay nhiều chi trên cơ thể không thuộc về mình, đau khổ thường trực với ý nghĩ đó và tìm cách để tự cắt bỏ chi. Đây là bệnh tâm thần hiếm gặp, trên thế giới cũng đã ghi nhận vài trường hợp, người bệnh có thể tự làm tổn thương để bác sĩ cắt cụt chi cho mình.

Thông thường người bệnh sẽ tự làm tổn thương, hủy hoại chi của mình sau đó đến cơ sở y tế nhờ bác sĩ can thiệp và cảm nhận được hoàn toàn những đau đớn khi tự gây tổn thương cả khi thực hiện và sau khi thực hiện.

Cũng theo BS Minh, với những trường hợp bệnh nhân mắc chứng này, việc họ tiếp tục lặp lại hành động gây tổn thương đến bản thân là hoàn toàn có thể. Do đó, khi đã xảy ra một lần hoặc có những dấu hiệu nghi ngờ, triệu chứng bất thường thì cần đưa họ đi khám và tư vấn tại phòng khám có bác sĩ chuyên khoa tâm thần để tránh gây tổn thương cho bản thân và ảnh hưởng đến người khác.