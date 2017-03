WHO cảnh báo Đông Á đối mặt với nguy cơ dịch bệnh Ebola

Một bệnh nhân bị nghi nhiễm Ebola được chuyển đến bệnh viện ở Dallas, hôm 8/10. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phát biểu tại một cuộc họp báo tại Manila của Philippines, ngày 10/10 vừa qua, Giám đốc phụ trách khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO Shin Young-soo cho biết Đông Á là một "điểm nóng" về các bệnh mới nổi lên trong thời gian qua và đã phải xử lý dịch SARS và cúm gia cầm. Vì vậy, khu vực này chuẩn bị sẵn sàng hơn các khu vực khác để ứng phó với dịch bệnh do có kinh nghiệm và biết được tầm quan trọng của việc trang bị kiến thức cho công chúng về các dịch bệnh, cũng như sự giám sát chặt chẽ và minh bạch.Theo ông, với các trung tâm thương mại và du lịch toàn cầu như Singapore và Hong Kong và việc nhiều lao động Philippines làm việc ở khắp thế giới sẽ làm cho virus Ebola có khả năng lây lan sang Đông Á. Tuy nhiên, khu vực này vẫn ở trong tình trạng tốt hơn các khu vực khác.Các nước thành viên trong khu vực đang chuẩn bị cơ sở hạ tầng vững chắc để đối phó với dịch bệnh Ebola và từng nước có trung tâm điều hành khẩn cấp kết nối với văn phòng khu vực tại Manila và trụ sở của WHO ở Geneva.Ông Shin cũng cho biết, sự bùng phát hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) bắt đầu ở miền Nam Trung Quốc vào năm 2002 đã làm khoảng 8.000 người nhiễm bệnh trên toàn thế giới, trong đó gần 800 người đã tử vong.Trong khi đó, sự bùng nổ hiện nay của virus Ebola đã cướp đi sinh mạng của hơn 4.000 người, phần lớn trong số họ ở Guinea, Liberia và Sierra Leone.

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, tính đến ngày 8/10 vừa qua, số người nhiễm virus Ebola đã tăng lên 8.399 người tại 7 quốc gia; trong đó 4.033 người tử vong do virus này./.

Theo Vietnam+