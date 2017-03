WHO: Loại trừ sốt rét vào năm 2030

Theo ông, đến giờ công tác phòng, chống sốt rét của WHO chủ yếu vẫn tập trung vào sốt rét ác tính do ký sinh trùng P. falciparum gây ra, đã đến lúc cần phải nhắm đến sốt rét ác tính gây ra do ký sinh trùng P. vivax, vì đây cũng là một phần lớn trong gánh nặng sốt rét toàn cầu.

WHO thống kê năm 2012 toàn cầu có 18,9 triệu ca sốt rét ác tính P. vivax, gần 13 triệu trong số đó xảy ra ở các nước vùng Đông Nam Á và Nam Á. Hiện hơn 1/3 dân số thế giới, chủ yếu ở châu Á và Mỹ Latinh đang chịu đựng sự hoành hành của sốt rét P. vivax.

Theo TS Poonam Khetrapal Singh, các nước cần đề ra các chiến lược kiểm soát và phòng trừ riêng sốt rét P. vivax vì bản thân loại sốt rét này có những đặc trưng khác với sốt rét P. falciparum. Điểm dễ nhận thấy của sốt rét P. vivax là khó chẩn đoán. Nhiều nước đã loại trừ được sốt rét P. falciparum nhưng vẫn đang loay hoay với sốt rét P. vivax.

