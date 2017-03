Xà phòng từ sữa mẹ: chỉ có tác dụng... tâm lý

Xà phòng làm từ sữa mẹ

Giá cao vì nguyên liệu quý

Chính vì sự bổ dưỡng của sữa mẹ mà nhiều sản phẩm được nghĩ ra từ nguồn sữa quý giá này. Tại nhiều nước châu Á như Hàn Quốc, Trung Quốc, trào lưu dùng xà phòng làm từ sữa người không còn quá mới mẻ. Còn tại Việt Nam, chưa có một công trình nghiên cứu nào về loại xà phòng này nhưng đã xuất hiện những cá nhân đứng ra làm xà phòng sữa mẹ.

Người khởi xướng trào lưu này tại Việt Nam là một cô bé 8X, Đỗ Anh Thư. Được biết, Thư đã có nhiều năm nghiên cứu sản xuất xà phòng theo cách thủ công. Hiện cô là giám đốc công ty TNHH Thực mỹ phẩm Grandpa’s Garden. Theo chia sẻ của nữ giám đốc trẻ này thì ý tưởng làm xà phòng từ sữa mẹ xuất phát từ thực tế có nhiều bà mẹ có nguồn sữa dồi dào, bỏ đi thì tiếc nên cô nghĩ sao không dùng sữa làm xà phòng.

Theo quảng cáo thì xà phòng từ sữa mẹ bao gồm dầu ôliu, dầu dừa, dầu cọ, dầu hạnh nhân… trộn đều với nhau và đun ở 40 độ C. Sữa người và xút NaOH cũng được trộn đều rồi đem đun với nhiệt độ 40 độ C. Cứ 75% hỗn hợp dầu thì cho 25% sữa mẹ và tạo khuôn. Một bánh xà phòng trọng lượng bất kỳ sẽ có 1/4 thành phần là sữa. Thông thường một mẻ 2kg sữa sẽ mất 40-60 phút chế biến. Chế biến xong, đổ ra khuôn để nguội và đợi khoảng sáu tuần, xút bay hết mới giao cho người dùng. Xút NaOH độ PH cao, nhưng cơ thể con người chỉ sử dụng ở 5-10 độ PH. Khi xà phòng vừa làm xong, độ PH luôn cao hơn 10 và cần đợi nó giảm xuống (thường phải mất sáu tuần) mới có thể dùng được xà phòng này.

Do lấy từ nguồn nguyên liệu quý hiếm nên giá loại xà phòng này khá cao. Nó không có giá cố định mà tùy thuộc nơi nhận làm. Một cơ sở tư nhân tiết lộ, trung bình mỗi đơn hàng 3kg xà phòng (20-40 bánh), mỗi kg xà phòng có giá 1,5 triệu đồng. Hiện những cơ sở tư nhân mới chỉ nhận làm gia công chứ không bán đại trà hoặc cá nhân có sở thích làm xà phòng nhận gia công.

“Lấy đâu ra nhiều sữa mẹ thế!”

Trên nhiều trang mạng, khách hàng hết lời ca ngợi: xà phòng làm từ sữa mẹ có thể dùng để rửa mặt và tắm; xà phòng này có độ dưỡng ẩm cao, đặc biệt sau khi dùng làn da thêm mịn màng, sáng hơn và dùng lâu dài thì hạn chế mụn...

PGS.TS Trần Hồng Côn, bộ môn công nghệ hoá học, khoa Hoá đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội cho biết: thành phần chủ yếu để tạo xà phòng là các este của axit béo trong dầu dừa, khi nấu với xút sẽ tạo ra xà phòng (muối của các axit béo). Phần sữa mẹ cho vào chỉ chứa rất ít các este nói trên, nên ảnh hưởng tốt hay xấu khó đánh giá được. Trên thực tế, hiện nay xà phòng được làm theo công thức chung cộng thêm các chất hoạt động bề mặt mạnh, chất tạo màu, chất thơm và có thể là các chất làm ẩm, mềm da.

PGS. Côn hoài nghi: “Lấy đâu ra nhiều sữa mẹ thế để sản xuất xà phòng?”. Ông cũng nghi ngờ về độ an toàn của xà phòng làm từ sữa mẹ: “Về độ an toàn của xà phòng sữa mẹ, tôi không thể nói gì được, vì không biết ai cấp chứng nhận an toàn cho loại xà phòng này. Riêng tôi không tin nó có tác dụng gì tốt hơn các loại xà phòng có chất lượng hiện hành. Tôi nghĩ “sữa mẹ” có thể là cụm từ tạo tâm lý nhiều hơn là hiện thực”.

Cùng chung quan điểm, PGS.TS Lê Văn Cát, phòng Hoá môi trường, viện Hóa học – Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam nhận định: “Thực sự xà phòng làm từ sữa mẹ tôi chưa nghe bao giờ, phải chăng lại là thông tin từ Trung Quốc? Nếu đúng xà phòng làm từ sữa thì axít béo trong sữa không nhiều nên khó mà tốt. Thời xưa khi công nghệ còn chưa phát triển, người ta dùng sữa bò nhưng không hiệu quả lắm. Hiện nay xà phòng chủ yếu là hỗn hợp gồm chất tạo bọt, chất tẩy rửa, hương liệu tạo mùa thơm. Tất cả các loại xà phòng (bột và bánh) đều an toàn và có độ PH trung tính. Thực sự tôi không tin lắm về độ an toàn và hiệu quả của xà phòng từ sữa mẹ”.

“Người tiêu dùng nên thông minh một chút. Nên xem xuất xứ, thẩm định, đánh giá và cấp phép của các cơ quan có uy tín sau khi nghe quảng cáo và trước khi mua, dùng một sản phẩm mới” - PGS. Côn kết luận.

Theo Lệ Hà (Người đô thị)