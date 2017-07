Xác định nguyên nhân khách Mỹ tử vong khi giảm mỡ bụng

Sau khi tiến hành thanh tra tại phòng khám chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ Việt Thành ngày 20-7, ThS.BS Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn Phòng Sở Y tế TP.HCM cho biết, sáng nay đoàn đã xuống làm việc, tìm hiểu nguyên nhân đối với sự cố y khoa này. Đây là phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ, được cấp phép, phê duyệt danh mục kỹ thuật.

Nạn nhân trước phẫu thuật đã giảm khoảng 18 ký và các BS thực hiện cấp cứu theo đúng quy trình. Bước đầu, Chánh Thanh tra Sở Y tế TP.HCM xác định người đàn ông ngoại quốc tử vong tại thẩm mỹ viện Việt Thành (quận 10) vì truỵ mạch.

"Trong danh mục cấp phép thẩm mỹ của phòng khám không có danh mục kỹ thuật phẫu thuật cắt da, giảm mỡ bụng. Do đó, sáng 20-7 Sở đã ra quyết định đình chỉ cơ sở, phối hợp với cơ quan điều tra. Chiều 20-7, Chánh Thanh tra Sở ra quyết định tước giấy phép hoạt động phòng khám chuyên khoa PTTM Việt Thành" - bà Mai nói.

Bà Mai cũng cho biết thêm, hiện Sở Y tế vẫn có các đoàn đi kiểm tra các thẩm mỹ viện. Trước khi xảy ra sự cố, phòng khám Việt Thành đã được kiểm tra, tuy nhiên không phát hiện sai phạm.

Trước đó, vào chiều 19-7, người đàn ông ngoại quốc khoảng 60 tuổi vào viện thẩm mỹ Việt Thành để cắt da thừa phần hông, hút mỡ bụng. Tuy nhiên, sau đó người này bất ngờ co giật rồi tử vong. Nhận được thông tin, Công an quận 10 cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã nhanh chóng có mặt tiến hành khám nghiệm, điều tra nguyên nhân. Đến khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa đến Trung tâm Pháp y TP.HCM (quận 5) để khám nghiệm.