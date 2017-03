Xuất hiện ca viêm não mô cầu ở Hà Nội

6 trẻ tử vong do biến chứng của bệnh sởi * Đà Nẵng: trẻ tiêm văcxin phòng bệnh sởi tăng cao Theo Bệnh viện Nhi T.Ư, tính đến ngày 12-2, riêng bệnh viện này đã có tổng số năm bé tử vong do biến chứng của sốt phát ban nghi bệnh sởi. Tính từ 30-1 đến nay đã có sáu ca tử vong do biến chứng của sốt phát ban nghi bệnh sởi. Theo ông Trần Đắc Phu, cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), các ca mắc sởi mới tiếp tục xuất hiện rải rác ở các địa phương, tuy là bệnh lành tính nhưng sởi gây suy giảm miễn dịch rất nhanh nên bệnh nhân sởi dễ mắc thêm các bệnh như viêm phổi, tiêu chảy cấp và thậm chí tử vong do những biến chứng này. * Ngày 12-2, bác sĩ Tôn Thất Thạnh, giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP Đà Nẵng, cho biết tuần qua số trẻ đến trung tâm tiêm văcxin ngừa bệnh sởi tăng cao. Trung bình mỗi ngày tại trung tâm có gần 50 trẻ đến tiêm văcxin “ba trong một” phòng các bệnh quai bị, sởi, rubella, tăng hơn 100% so với trước đó. Theo bác sĩ Thạnh, những năm qua tỉ lệ tiêm ngừa sởi miễn phí trong Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia ở Đà Nẵng luôn aở mức 98% trở lên, tuy nhiên sau thông tin dịch sởi bùng phát ở các địa phương thì nhiều phụ huynh chọn tiêm loại văcxin “ba trong một” vì tiện lợi. Bác sĩ Thạnh cho biết thêm hơn năm năm qua tại Đà Nẵng chưa ghi nhận ca mắc bệnh sởi, tuy nhiên ông khuyến cáo phụ huynh cho con em tiêm sởi đúng lịch và đúng liều (liều đầu tiên cho trẻ từ 9 đến 11 tháng tuổi và nhắc lại từ 18 tháng tuổi trở lên). LAN ANH - TRƯỜNG TRUNG