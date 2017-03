Khởi tố 1 cảnh sát nghi tiêu thụ xe gian

Thời gian qua, trước sự gia tăng nạn trộm cắp, tiêu thụ xe máy, Bộ Công an xác lập các chuyên án phá nhiều đường dây tiêu thụ xe máy xuyên quốc gia.

Chuyên án mang bí số 108 đã được giao cho Công an tỉnh Tiền Giang triệt phá nhằm bẻ gãy đường dây trộm cắp xe máy có quy trình khép kín. Đại tá Đặng Quang Minh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Tiền Giang, trực tiếp chỉ đạo. Chuyên án được thực hiện hơn một năm nay, vừa kết thúc giai đoạn một.

Nhận tin từ trinh sát ở TP.HCM báo có một “nài ngựa sắt” đang đưa hàng từ TP.HCM về An Giang để đưa qua Campuchia, Công an tỉnh Tiền Giang đã chặn một thanh niên điều khiển xe máy từ TP.HCM về miền Tây.

Khi công an kiểm tra giấy tờ, thanh niên này không xuất trình được. Khám người gã, các trinh sát phát hiện có một cây đoản mà các đối tượng trộm cắp xe máy thường dùng. Đối tượng khai tên là Nguyễn Thành Trung cùng Nguyễn Quốc Dũng được một người thuê đưa hai xe máy về An Giang tiêu thụ, mỗi xe Trung được trả tiền công 400.000 đồng.

Hai đối tượng giao xe cho Trung là vợ chồng Nguyễn Đình Dũng và Đỗ Thị Ngọc Hà. Chúng cùng thuê nhà trọ ở phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai để hoạt động. Lệnh bắt khẩn cấp vợ chồng Dũng lập tức được các trinh sát thực hiện.

Khám xét nơi vợ chồng Dũng thuê trọ, trinh sát thu giữ hai xe Air Blade, một xe Future Neo, ba biển số và một giấy chứng nhận đăng ký xe. Qua xác minh, tất cả đều là xe trộm cắp. Phát hiện tại đây còn có giấy chứng nhận đăng ký xe Hà đứng tên do Công an tỉnh Đồng Nai cấp nghi ngờ giả, trinh sát xác minh thì được biết hồ sơ đăng ký xe này do UBND huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai bán hóa giá nhưng trong danh sách hóa giá xe lại không có số khung và số máy của xe này.

Hà khai đã thuê một người ở TP.HCM làm giả nhiều giấy giả thành giấy thật thông qua các hồ sơ bán hóa giá xe của nhiều nơi. Liên quan đến việc này, Bộ Công an đang điều tra mở rộng án.

Trong khi các trinh sát đang điều tra một kẻ bán xe máy trộm cắp cho Nguyễn Đình Dũng tên là Đại Văn Xồi thì Công an quận 8, TP.HCM cũng bắt giam Xồi về hành vi tiêu thụ xe gian. Xồi khai năm 2008 có gặp Lê Quang Anh, trung úy Đội Cảnh sát quản lý hành chính Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Quang Anh nhờ Xồi mua xe máy để đưa cho anh ta tiêu thụ. Tính đến ngày bị bắt, Xồi đã giao cho Quang Anh sáu xe Air Blade và Future Neo. Từ lời khai này, Công an quận 8 đã quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam trung úy Lê Quang Anh.

Chuyên án được mở rộng, các trinh sát thực hiện lệnh bắt Nguyễn Ngọc Tuấn, chuyên đưa xe gian qua Campuchia tiêu thụ khi gã đang trên đường đưa một xe gắn máy qua biên giới giao cho “ông trùm” Dương Tuấn Kiệt. Kiệt khai đã tiêu thụ hàng trăm xe trong một thời gian dài, đó là từ những chiếc xe bị đánh cắp ở Sài Gòn Bình Dương, Vũng Tàu, Bình Thuận...