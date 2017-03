Khởi tố 10 cán bộ Agribank Bà Rịa-Vũng Tàu

(PL)- Ngày 13-10, theo nguồn tin riêng, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng - Bộ Công an (C48) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 10 cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) Chi nhánh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Công an bắt tạm giam năm người gồm: Bà Nguyễn Thị Kim Xuân (Trưởng phòng Tín dụng Agribank tỉnh), Phạm Thị Thu Thảo và Tòng Thị Ngọc Kim (cùng là Phó Trưởng phòng Tín dụng), Nguyễn Thị Cẩm (Giám đốc Phòng Giao dịch số 2) và Nguyễn Tâm Hồng Ánh (cán bộ tín dụng Agribank tỉnh). Năm bị can được tại ngoại gồm: Ông Nguyễn Ngọc Khải (nguyên quyền giám đốc Agribank tỉnh, đã bị cách chức từ tháng 8-2011 do sử dụng bằng giả), Hồ Văn Hoàng (Giám đốc Phòng Giao dịch Long Sơn), bà Trần Thị Hoa (cán bộ tín dụng Agribank tỉnh), Nguyễn Thị Cẩm Tú (giao dịch viên Phòng Giao dịch Hòa Long - Long Phước), Nguyễn Thị Tường An (giao dịch viên tại Agribank tỉnh).

Lợi dụng chương trình sản phẩm tiết kiệm kỳ hạn 9-12 tháng (trả lãi trước), nhóm cán bộ này đã quay vòng tiền gửi huy động tiết kiệm để hưởng chênh lệch lãi suất ưu đãi nhiều tỉ đồng.

B.MINH - T.KHÁNH