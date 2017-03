Khởi tố 10 đối tượng trong đường dây bán phụ nữ sang Trung Quốc

Lúc 10 giờ 30 ngày 6-7, tại Cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM), lực lượng CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Bộ Công an, Đồn Công an Cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất bắt quả tang Vong Kam Sang (ngụ Đồng Nai), Lin Liang Hui (ngụ tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) và Phạm Thị Nhung (ngụ Tây Ninh) đang chuẩn bị làm thủ tục lên máy bay cho ba cô gái được bán sang Trung Quốc và ba người đàn ông Trung Quốc. Mở rộng điều tra, lực lượng CSĐT Công an Tây Ninh đã bắt giữ 22 đối tượng, trong đó có chín người Việt Nam và 13 người Trung Quốc, giải cứu năm cô gái khác. Các đối tượng khai nhận bán phụ nữ sang Trung Quốc với giá từ 80 đến 100 triệu đồng/người. Tính đến thời điểm bị bắt, các đối tượng đã tổ chức đưa khoảng 45 phụ nữ Việt Nam bán cho đàn ông Trung Quốc.

Đường dây này hoạt động từ tháng 2-2011 khi Lin Liang Hui đến Việt Nam và quen với vợ chồng Vong Kam Sang. Lin Liang Hui đề nghị vợ chồng Sang tìm các cô gái, mỗi trường hợp, Sang được Lin Liang Hui trả tiền công 2 triệu đồng.

N.ĐỨC