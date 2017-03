Khởi tố 11 cán bộ xã

Ngày 6-10, Công an huyện Mỹ Đức cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 11 bị can nguyên là cán bộ xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, để tiếp tục làm rõ về hành vi lợi dụng trách nhiệm quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Từ đầu năm 2011, 11 cán bộ của xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức, đã lợi dụng quyền hạn được trao để bán đất thu tiền của người dân thuộc 5 thôn và 1 xóm, xã Hợp Thanh, Mỹ Đức, sau đó không nộp tiền bán đất vào ngân sách mà dùng chi tiêu cá nhân với số tiền trên 1 tỷ đồng. Các đối tượng tham nhũng trong vụ án Qua rà soát, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều sai phạm trong việc giao, bán đất trái thẩm quyền thu tiền của 5 thôn và 1 xóm thuộc xã Hợp Thanh (tổng số tiền trên 1 tỷ đồng trong đó có 804 triệu đồng thu của 5 thôn).



Cơ quan CSĐT công an huyện (CAH) Mỹ Đức đã tiến hành thụ lý điều tra làm rõ nhiều sai phạm từ Chủ tịch UBND xã Hợp Thanh cho đến thủ quỹ, cán bộ dưới quyền lợi dụng trách nhiệm quyền hạn trong khi thi hành công vụ, không nộp tiền vào ngân sách nhà nước mà ăn tiêu cá nhân.



Sau nhiều tháng điều tra, Cơ quan CSĐT CAH Mỹ Đức đã điều tra làm rõ những sai phạm đồng thời tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Điệp (SN 1977, thôn Ải, xã Hợp Thanh, nguyên Trưởng thôn Ải); Phạm Ngọc Thạch (SN 1957, nguyên Chủ tịch UBND xã Hợp Thanh); Nguyễn Bình Thư (SN 1975, ở thôn Thọ, nguyên cán bộ văn phòng kiêm thủ quỹ của thôn); Lê Văn Dụ (SN 1968, ở thôn Phú Hiền, nguyên Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Phú Hiền); Nguyễn Văn Ơn (SN 1957, thôn Phú Hiền, nguyên Phó Chủ tịch HĐND xã, Đảng ủy viên phụ trách thôn Phú Hiền, Hợp Thanh); Nguyễn Xuân Hơn (SN 1957, thôn Phú Hiền, nguyên Chi hội phó Hội Cựu chiến binh xã Hợp Thanh); Nguyễn Thị Hòa (SN 1973, ở thôn Phú Hiền, nguyên Hội trưởng Hội Phụ nữ xã Hợp Thanh); Nguyễn Văn Hữu (SN 1950, Trưởng thôn Vân, Hợp Thanh); Nguyễn Văn Quyết (SN 1956, Trưởng xóm 19, Hợp Thanh); Phạm Văn Tuấn (SN 1966, nguyên Trưởng thôn Vài, Hợp Thanh); Đinh Quang Thuần (SN 1955, nguyên Trưởng thôn Thọ) về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điều 281 - Bộ luật Hình sự. Cơ quan CSĐT CAH Mỹ Đức đang tiếp tục củng cố hồ sơ để sớm đưa các cán bộ biến chất ra xét xử trước pháp luật. Theo T.H (ANTĐ)