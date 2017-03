Khởi tố 27 bị can liên quan băng nhóm của Long Thanh và Hưng vườn điều

Thượng tá Trịnh Thế Minh, Trưởng phòng Công tác chính trị, cho biết: Trong sáu tháng đầu năm 2010 có 14 tập thể, 676 lượt cán bộ, chiến sĩ không nhận hối lộ với tổng số tiền trên 61 triệu đồng.

Về vụ triệt phá hai băng nhóm xã hội đen Long Thanh và Hưng vườn điều, Đại tá Nguyễn Phi Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết cơ quan điều tra đến nay đã khởi tố 10 vụ án độc lập, khởi tố 27 bị can liên quan đến hai băng nhóm này. Sắp đến sẽ khởi tố thêm 10 vụ án nữa và mở rộng vụ án để làm rõ thêm nhiều cá nhân liên quan. Về vụ trạm cân Dầu Giây, do vụ án khá phức tạp nên tiến độ điều tra còn chậm. Trong thời gian tới, cơ quan điều tra sẽ tập trung làm rõ để khởi tố bị can và có kết luận điều tra.

Cũng theo Đại tá Nguyễn Phi Hùng, tỉnh đã phát hiện 145 vụ vi phạm pháp luật về môi trường (tăng 62 vụ so với cùng kỳ năm ngoái).

