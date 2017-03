Khởi tố 3 tài xế hiếp dâm trẻ em

Ba bị can được xác định gồm Trương Quốc Vương (24 tuổi, ngụ huyện Phù Mỹ, Bình Định), Nguyễn Văn Ly và Lê Văn Thắm đều 20 tuổi, cùng ngụ xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành. Cả 3 bị can đều là tài xế xe tải.







3 đối tượng hiếp dâm trẻ em bị bắt tại cơ quan điều tra



Theo Hồng Long (DT)



Trước đó, vào tối ngày 2/10, em N.T. A. (13 tuổi, ngụ huyện Nghĩa Hành) được người tên B. rủ đi hát karaoke nhưng sau đó B. đi về và giới thiệu cho 3 đối tượng trên.Khi em N.T. A. đồng ý, cả nhóm cùng nhau đến quán karaoke ở xã Hành Thiện (Nghĩa Hành). Tại phòng karaoke, 3 tài xế trên cùng thực hiện hành vi giao cấu với em N.T. A.Cách vài ngày sau, sự việc bị gia đình em A. biết và tố cáo hành vi đồi bại đến cơ quan công an. Qua điều tra, Công an huyện Nghĩa Hành bắt khẩn cấp 3 đối tượng trên và tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can.