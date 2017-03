Khởi tố ba cán bộ đánh chết học viên cai nghiện

Cơ quan điều tra đã khởi tố ba bị can là Nguyễn Thành Luân, Nguyễn Thế Anh và Nguyễn Đức Anh về tội giết người. Ba bị can đều là cán bộ của trung tâm. Công an cũng đang làm rõ một người có liên quan vì cung cấp hung khí cho ba cán bộ trên.

Theo thông tin ban đầu, ngày 26-9, anh Hiếu bị gọi lên phòng để tra xét về một số biểu hiện chống đối của anh với trung tâm. Tại đây ba cán bộ trên đã thay phiên nhau đấm đá liên tiếp vào người anh Hiếu gây thương tích nghiêm trọng dẫn đến anh Hiếu bị bất tỉnh. Sau đó, anh Hiếu được đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa Chí Linh nhưng đã tử vong.

Theo gia đình của nạn nhân, thông thường mỗi tháng gia đình được thăm học viên một lần nhưng trước đó gia đình không được thăm nạn nhân vì anh Hiếu đã “vi phạm kỷ luật” như lời của giám đốc trung tâm. Lúc ấy gia đình thấy anh Hiếu gầy hơn nhiều và có dấu hiệu buồn nhưng không nói gì với gia đình…

NGUYỄN DÂN