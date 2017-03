Khởi tố ba cán bộ QLTT nhận hối lộ

(PL)- Ngày 10-10, Phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Quốc Hùng, Trịnh Xuân Nam, Lê Xuân Hải (cùng là cán bộ Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4, thuộc Chi cục QLTT tỉnh Nghệ An) về tội nhận hối lộ.

Trước đó, ngày 5-10, anh Bùi Tiến Thi (trú huyện Yên Thành, Nghệ An) vận chuyển 23 con rùa và 9 kg chân chồn thì bị Hùng (tổ trưởng tổ tuần tra) cùng Nam, Hải và Nguyễn Đức Anh (cán bộ Đội QLTT số 4) bắt giữ. Sau đó, các đối tượng trên yêu cầu anh Thi đưa tiền mới trả lại hàng. Chiều tối 4-10, Hùng, Nam, Hải nhận 35 triệu đồng từ anh Thi thì bị lực lượng công an bắt giữ. PC46 đang tiếp tục điều tra đối với Anh về hành vi nhận hối lộ. ĐẮC LAM