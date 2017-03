Khởi tố ba kẻ xúi học viên trốn trại

Trước đó, sáng 7-6, ông Nguyễn Văn Hạ, Giám đốc Trung tâm Giáo dục-Lao động-Xã hội TP Vinh, cùng các cán bộ của Trung tâm xuống khu vực sản xuất thì bất ngờ học viên Nguyễn Thanh Văn (trú xã Hưng Đông, TP Vinh) lấy mũ cối đánh hai cán bộ. Ông Hạ can ngăn thì Văn lấy gạch ném làm ông Hạ bị xây xước ở tay. Còn Hùng dùng dao dọa đâm cán bộ, gây náo loạn cả trung tâm. Khi lực lượng Công an TP Vinh và cảnh sát 113 Công an tỉnh Nghệ An có mặt tại trung tâm để ổn định trật tự thì Văn, Hải, Hùng tiếp tục chống đối. Sau đó, Hùng, Văn và Hải kích động và cùng 19 học viên khác bỏ trốn khỏi trung tâm. Hiện Văn còn bỏ trốn và đang bị truy nã.

ĐẮC LAM