Khởi tố ba mẹ con chống người thi hành công vụ

Theo hồ sơ, lúc 19 giờ ngày 23-3, Phi dựng xe dưới lòng lề đường, Công an xã Thới Hòa (Bến Cát) thấy xe dừng đỗ sai quy định nên yêu cầu kiểm tra giấy tờ xe. Điệp xuất trình giấy tờ và xin bỏ qua thì Nguyệt (mẹ của Điệp) chạy tới giật giấy tờ, nổ máy xe bỏ chạy. Khi bị một công an viên giữ lại thì Nguyệt cắn người này.

Riêng Điệp và Phi cự cãi với tổ công tác: “Sao đánh mẹ tôi?” rồi dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu một công an viên. Lực lượng công an xã đã khống chế, tạm giữ ba mẹ con Nguyệt, Điệp và Phi giao Công an huyện Bến Cát xử lý.

XUÂN LƯƠNG