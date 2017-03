Khởi tố ba người làm giả chứng thư bảo lãnh hơn 80 tỉ đồng

(PL)- Ngày 1-11, tại TP.HCM, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Công Dũng (nhân viên Ngân hàng HSBC), Nguyễn Thanh Tú và Đinh Nho Việt (cùng làm nghề tự do) về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức.

Theo đó, ba người này có liên quan đến vụ làm giả hai chứng thư bảo lãnh ngân hàng có tổng giá trị đến 80 tỉ đồng. Theo xác minh ban đầu, Dũng đã lấy dấu của Ngân hàng HSBC đóng lên phôi giấy có biểu tượng Ngân hàng HSBC. Sau đó Dũng đưa cho Tú giả làm nhân viên ngân hàng này đi liên hệ với các doanh nghiệp có nhu cầu xin chứng thư bảo lãnh, còn Việt đứng ra nhận làm. Các bị can đòi doanh nghiệp phải chi 4% số tiền ghi trên chứng thư. Cụ thể, tháng 7-2010, các bị can này làm một chứng thư bảo lãnh thanh toán cho Công ty Vạn Gia Phát với số tiền bảo lãnh 50 tỉ đồng. Sau đó doanh nghiệp này đã phải chung chi cho các bị can tổng cộng 500 triệu đồng. Ngoài ra, các đối tượng này còn làm giấy bảo lãnh thanh toán giả có giá trị 30 tỉ đồng để bảo lãnh cho Công ty Trung Nam. T.TÚ