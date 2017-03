(PL)- Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Huy, Trần Mỹ Ngọc, Võ Đức Minh và Nguyễn Hữu Lành (cùng ngụ TP Cần Thơ) để điều tra về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Thông tin ban đầu cho biết Huy, Ngọc, Minh, Lành và một số đối tượng khác đã thực hiện trót lọt hơn 20 vụ “đá nóng” xe mô tô, xe máy trên địa bàn TP Cần Thơ. Số xe sau khi trộm được nhóm của Huy đưa về Sóc Trăng tiêu thụ. GIA TUỆ