Khởi tố bảo vệ tông chết công nhân tội giết người

Trước đó, ngày 24-6, Công an huyện Chương Mỹ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời bắt giam bảo vệ Minh về tội vi phạm quy định điều khiển giao thông đường bộ. Tuy nhiên, sau đó Công an huyện Chương Mỹ đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án; đồng thời di lý Minh lên cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội để điều tra, xem xét thay đổi tội danh.

Được biết, trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện bảo vệ Minh biết mình không có giấy phép lái xe, không biết lái xe nhưng vẫn cố tình giành tay lái rồi lao thẳng vào đám công nhân đang đình công. Hiện cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để tiếp tục xử lý vụ án.

THANH TÚ