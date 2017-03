Khởi tố, bắt giam hai cán bộ công an đánh chết phạm nhân

(PLO)- Ngày 8-5, VKSND tỉnh Khánh Hòa xác nhận viện đã phê chuẩn quyết định của công an tỉnh này về khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với hai cán bộ Trại giam A2 thuộc Bộ Công an tại xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) là thiếu úy Nguyễn Văn Khoa (y sĩ) và thượng sĩ Võ Thành Phương để điều tra về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Trước đó, Đảng ủy, lãnh đạo Trại giam A2 đã thống nhất đề nghị cơ quan thẩm quyền khai trừ ra khỏi Đảng đối với Nguyễn Văn Khoa, tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Khoa và Phương. Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, sáng 28-4 trong khi các y bác sĩ làm thủ tục khám chữa bệnh cho phạm nhân, phạm nhân Dương Chí Dũng (35 tuổi, quê TP Nha Trang) không chấp hành các quy định, có những lời nói xúc phạm cán bộ của trại giam. Nguyễn Văn Khoa và Võ Thành Phương đã dùng dùi cui đánh Dương Chí Dũng khiến phạm nhân này tử vong. Khi người nhà đến đưa xác Dũng về, nhiều phạm nhân đã có hành vi quá khích, phản đối hành động đánh người, làm mất trật tự khu vực trại giam trong nhiều tiếng đồng hồ liền. Trại giam A2 đã huy động lực lượng công an các địa phương lân cận tăng cường hỗ trợ ổn định trật tự. TẤN LỘC