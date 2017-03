Khởi tố, bắt giam người chồng đốt chết vợ

(PL)- Ngày 2-6, Thượng tá Nguyễn Thành Cở, Phó phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh An Giang, cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam Phùng Quang Anh (ngụ phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, An Giang) về tội giết người.

Theo điều tra ban đầu, Anh không chí thú làm ăn, mê đá gà nên vợ chồng luôn mâu thuẫn. Sáng 19-2, vợ Anh mang mấy con gà đá của Anh đi bán, lấy tiền mua sữa cho con. Hay tin, Anh nổi giận đánh vợ rồi bỏ đi khỏi nhà. Đến 21 giờ cùng ngày, Anh mua xăng về nhà tưới vào người vợ đang ẵm đứa con 18 tháng tuổi rồi châm lửa đốt. Thấy con mình bị cháy, Anh lao vào cứu nên cả ba bị bỏng nặng. Hậu quả chị Loan tử vong vào ngày 28-3 tại BV Chợ Rẫy. Riêng Hoàng Anh bị bỏng 54% và đứa con bỏng 20%. Sau thời gian điều trị, ngày 27-5, Anh được xuất viện và bị bắt tạm giam. VĨNH SƠN