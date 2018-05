Khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can vụ ‘cà phê pin’ ở Đắk Nông

Sáng 4-5, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 bị can vụ cơ sở thu mua nông sản ở xã Đắk Wer (huyện Đắk R’lấp, Đắk Nông) trộn hỗn hợp vỏ cà phê, sỏi và bột pin để độn vào hồ tiêu.

5 bị can này bị khởi tố về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo Điều 317 Bộ luật Hình sự 2015.

Các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đã được VKSND tỉnh Đắk Nông phê chuẩn.



Cơ quan chức năng phát hiện hỗn hợp cà phê phế phẩm trộn đá sỏi, nước bột pin tại cơ sở của bà Loan. Ảnh: ĐẠI DŨNG

5 người bị khởi tố gồm Nguyễn Thị Thanh Loan (sinh năm 1975, trú xã Đắk Wer, Đắk R’lấp), Nguyễn Xuân Bảo (sinh năm 1985, xã Nghĩa Thắng, Đắk R’lấp), Phan Thị Dung (sinh năm 1962, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, Bình Phước), Lê Thị Hồng Thơ (sinh năm 1979) và Trần Văn Tuấn (sinh năm 1976, cùng trú xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song, Đắk Nông).

Trước đó, ngày 15-4, Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra hành chính và phát hiện tại cơ sở thu mua nông sản của bà Nguyễn Thị Thanh Loan ở thôn 13 (xã Đắk Wer) đang pha trộn hỗn hợp vỏ cà phê, sỏi, đá nhỏ, bột pin và nước, sau đó sấy khô, đóng bao.



Bà Nguyễn Thị Thanh Loan. Ảnh: ĐẠI DŨNG

Tại hiện trường, công an đã thu giữ được hơn 21 tấn hỗn hợp đã sấy khô, đóng bao. Ngoài ra còn phát hiện thu giữ 3,998 tấn đá sỏi, 300kg vỏ cà phê, 40 lít dung dịch màu đen, 1 cối trộn bê tông, 192kg lõi pin và 35kg vỏ pin được đập dập.

Bước đầu, bà Loan khai nhận, cơ sở hoạt động kinh doanh từ năm 2016, có giấy đăng ký kinh doanh thu mua nông sản. Bà Loan sử dụng vỏ cà phê, sỏi đá nhỏ và pin trộn lại với nhau nhằm bán ra thị trường để trộn vào hồ tiêu. Bà Loan cũng cho biết quy trình nhuộm đen hỗn hợp này do mình tự nghĩ ra.