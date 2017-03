Khởi tố, bắt tạm giam kẻ hiếp dâm

Như đã đưa tin, liên quan vụ việc này, công an đã khởi tố vụ án hiếp dâm và gây rối trật tự công cộng. Hôm qua (4-7), công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam hai tháng về tội hiếp dâm với Lê Quốc Lơ; trong vụ gây rối đã tạm giữ hình sự 34 người.

Trước đó, BS trực Nguyễn Duy Tú, Phó Trưởng khoa Sản BV Đa khoa huyện Năm Căn, bị cách chức, cấm hoạt động chuyên môn một năm do có lỗi trong khám bệnh, bỏ sót lọt những dấu chứng quan trọng trong phiên trực cấp cứu ngày 28-6 làm bệnh nhân Dương Thị Thu Hiền chết. Hiện việc xem xét trách nhiệm hình sự các bác sĩ đang ngắc ngứ vì công an thì chờ kết luận của cơ quan y tế, cơ quan y tế thì chờ quyết định của công an.

Hiện trường vụ đập phá BV Năm Căn. Ảnh: TV

Theo Công an huyện Năm Căn, cơ quan chưa xem xét trách nhiệm hình sự đối với các bác sĩ vì chờ ngành y tế. Đại tá Lê Thanh Sơn, Trưởng Công an huyện Năm Căn, nói: “Theo quy trình, Thanh tra Sở Y tế phải có kết luận về hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật của bác sĩ và chuyển hồ sơ đề nghị sang công an. Khi đó chúng tôi sẽ tiến hành xem xét hồ sơ xem có đủ yếu tố truy cứu trách nhiệm hình sự các bác sĩ hay không”. Đại tá Sơn giải thích thêm: “Hành vi các bác sĩ liên quan cái chết của em Hiền thuộc lĩnh vực chuyên môn. Cho nên trước hết ngành y tế phải xác định những hành vi của bác sĩ vi phạm như thế nào trong lĩnh vực y tế, tính chất và mức độ đến đâu, có dấu hiệu vi phạm pháp luật hay không. Chúng tôi khẳng định ngành y tế phải có kết luận và đề nghị cụ thể thì chúng tôi mới có cơ sở xem xét truy cứu hay không truy cứu trách nhiệm hình sự các bác sĩ liên quan cái chết em Hiền”.

Trong khi đó, ngành y tế Cà Mau thì lại đang “trông cậy” vào cơ quan công an. Ông Nguyễn Thanh Dân, Chánh Thanh tra Sở Y tế tỉnh Cà Mau, cho biết: “Cái chết của cháu Hiền công an đã vào cuộc nên theo nguyên tắc, chúng tôi chỉ vào cuộc khi có đơn khiếu nại, tố cáo và có chỉ đạo của giám đốc Sở Y tế. Đến giờ này chúng tôi chưa được chỉ đạo vào cuộc”. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau Huỳnh Trung Kiên cũng cho biết: “Thanh tra Sở Y tế không vào cuộc vì cơ quan công an đã khởi tố vụ án. Chúng tôi đã chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan công an, nếu thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì công an truy cứu trách nhiệm hình sự”. Ông Kiên cho biết thêm là khi chuyển hồ sơ, cơ quan y tế không đề nghị xem xét trách nhiệm hình sự đối với các y, bác sĩ liên quan vì việc đó là của cơ quan công an.

TRẦN VŨ